Rigtig mange har sikkert set det her klip fra den legendariske VM-finale i 1966 på Wembley i London på video:

Engelske Geoff Hurst banker bolden op på undersiden af overliggeren, hvorefter bolden lander på målstregen. Både dengang og mange år efter er det blevet diskuteret, om bolden var inde eller ej?

Målet blev godkendt, og det endte med, at England vandt VM-finalen 4-2 over det daværende Vesttyskland.

Nu viser det sig, at Den Engelske Pub i Kolding har et stykke græs fra Wembley fra netop 1966.

Afdøde dronning Elisabeth gav 30. juli 1966 den engelske anfører, Bobby Moore, og målscoreren Geoff Hurst (th.) trofæet på Wembley efter finalesejren på 4-2 over Vesttyskland. Foto: Unknown Vis mere Afdøde dronning Elisabeth gav 30. juli 1966 den engelske anfører, Bobby Moore, og målscoreren Geoff Hurst (th.) trofæet på Wembley efter finalesejren på 4-2 over Vesttyskland. Foto: Unknown

Altså for 56 år siden.

Det gamle græsstykke var faktisk stendødt, men nu har pubben åbenbart fået det til at gro igen.

B.T. har ringet til pubbens ejer for at få en forklaring.

»Tilbage i år 2000 var der et stykke græs fra Wembley på auktion på nettet. Min far købte det dengang, og siden har vi bare haft det liggende,« siger Hothan Matthews, der er ejer af pubben.

Her ses det meget øjeblik, hvor den engelske angriber Geoff Hurst formelt scorer til 3-2 i VM-finalen. Men den gang og i dag har der været stor tvivl om, hvorvidt bolden var over stregen. Foto: Unknown Vis mere Her ses det meget øjeblik, hvor den engelske angriber Geoff Hurst formelt scorer til 3-2 i VM-finalen. Men den gang og i dag har der været stor tvivl om, hvorvidt bolden var over stregen. Foto: Unknown

Han tog tidligere i år en beslutning.

»For nogle måneder siden tænkte vi på, hvordan vi kunne forberede os til det her VM, som spilles nu i Qatar, og jeg har jo kigget på det her døde stykke græs i lang tid og tænkt, at det kunne være fantastisk, hvis det kunne vækkes til live igen,« siger han og tilføjer:

»Jeg tog fat i Danny, som jeg spillede fodbold med, da jeg var yngre, og hvis nogen kunne gøre noget ved det græs, så måtte det være ham, da han er medstifter af firmaet DM Greenkeeping.«

Men det viste sig, at det gamle græs var visnet, og jorden var helt hård.

Derfor ventede en større skattejagt for at få de rigtige græsfrø til at så i jordstykket fra Wembley.

»DM Greenkeeping fik researchet sig frem til et græsarkiv i London, hvor en smule af selve græssorten var blevet gemt, så der blev købt 100 gram af det, som blev sendt til os i en konvolut,« siger han.

Ifølge Hothan Matthews blev kassen med græsstykket gennem nogle uger lagt et sted i de rette temperaturer, jorden blevet gødet, frøene fra græsarkivet i London sået, og så var græsset kommet fint op igen.

Og nu er det altså blevet præsenteret i pubben.

Det er græs på et stykke jord fra Wembley, der er 56 år gammelt. Hvordan kan vi og læserne vide, at det her ikke er en røverhistorie?

»Det forstår jeg godt. Men vi har rent faktisk certifikat for, at det er det græsstykke fra Wembley i 1966, som min far købte,« siger han.

Han sender herefter dokumentation for købet 30. oktober 2000 igennem Axa Nordstern Art, hvor der står, at jordstykket er fra VM-finalen i 1966 på Wembley.

Og nu vokser der altså igen græs på jordstykket.