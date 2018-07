Efter sejren over Schweiz har flere af de svenske spillere i den grad vist overskud.

Der gik nemlig ikke langt tid fra svenskerne kunne kalde sig vindere af ottendedelsfinalen til, at der blev sendt et par små stikpiller afsted mod Schweiz.

Allerede efter slutfløjt gik Sebastian Larsson, der ikke var med på grund af en skade, rundt med et banner med ordene: 'Forskellen på Sverige og Schweiz? Kvartfinale', skriver Expressen.

Sebastian Larsson (tv.) måtte se kampen fra sidelinjen. Foto: CHRISTOPHE SIMON

Sverige vandt 1-0 på et mål af Emil Forsberg, og efter kampen tyede Ola Toivonen til de sociale medier for at udtrykke sin glæde.

Det gjorde han dog på en noget særlig - og lettere kæk - måde.

Han delte nemlig et billede på sin Twitter-profil af den populære Marabou-chokolade med schweizernød med hashtagget 'mums' og ordet 'kvartfinale'.

#mums Kvartsfinal pic.twitter.com/rO3Y9uu9CO — Ola Toivonen (@OlaToivonen20) 3. juli 2018

I et interview med Expressen stikker Toivonen lige endnu engang til det schweiziske mandskab, da han bliver spurgt til valget af billede.

'Jeg har faktisk en i tasken (chokolade, red.), som jeg har gemt. Det bliver godt. Jeg gider ikke sådan noget med krokant og lignende, jeg holder mig til schweizernød,' siger han.