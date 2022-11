Lyt til artiklen

Gerard Pique chokerede i november hele fodboldverdenen ved pludselig at annoncere sit karrierestop.

Barcelona-spilleren havde ellers halvandet år tilbage af sin kontrakt med klubben, men han ville ikke mere, den 35-årige forsvarsspiller.

Det blev til et sidste farvel med Camp Nou i weekenden efter udmeldingen, og Gerard Pique var med i størstedelen af kampen mod Almeria, hvor han blev skiftet ud til stående ovationer med Andreas Christensen.

»Man kan ikke sige, at reaktionen var et chok. Jeg tror, at alle var meget fattede omkring, hvad der skete. Det var mere tanken om ikke at have ham i klubben mere. Specielt for dem, der har været der i lang tid,« siger Andreas Christensen om Gerard Piques beslutning om at stoppe med at spille fodbold.

I den danske VM-lejr har man netop sendt en anden stor fodboldpersonlighed i Thomas Delaney hjem fra slutrunden efter en skade i kampen mod Tunesien, og Andreas Christensen genkender samme følelser i forhold til farvellet til Gerard Pique.

»Det er lidt det samme som med Delaney. Han er en kæmpe personlighed i klubben og i omklædningsrummet. Men jeg ved ikke, om reaktionen var et chok, men reaktionen var selvfølgelig trist,« lyder det fra Andreas Christensen.

Den danske landsholdsspiller skiftede til Barcelona inden denne sæson.

Han har skrevet kontrakt til sommeren 2026 med den spanske storklub.