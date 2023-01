Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sikke en start …

VM i håndbold er ikke begyndt, men optakten var alt andet end heldig for Kap Verdes landshold, der skulle tjekke ind på hotellet i Göteborg.

Her stod det dog hurtigt klart, at de ikke var helt klar til at huse holdet, for sengene var simpelthen elendige. Seks spillere endte på et andet hotel, skriver Aftonbladet.

»Jeg forstår ikke, hvad hotellet tænkte på. Nogle af spillerne er to meter høje og vejer over 100 kilo. Ikke desto mindre måtte de ligge i trækøjesenge. De styrtede sammen. Så jeg måtte køre dem til et andet hotel sent i går, hvor de tjekkede ind og var i seng ved midnat. Det var pinligt,« siger Milton Delgado, der sponserer holdets ophold.

Han har rødder i Kap Verde, men er erhvervsdrivende i Sverige.

Spillerne var landet i København, hvorefter de begav sig til hotellet. Uden det store held.

Landsholdet fik VM-debut for to år siden i Egypten, men måtte hurtigt hjem efter coronaudbrud.

Siden da har de dog overrasket ret stort ved at blive nummer to ved de afrikanske mesterskaber.