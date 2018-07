Peter Schmeichel var særdeles medlevende på tribunen, men lige lidt hjalp det. Danmark blev søndag slået ud af VM trods en kæmpeindsats fra sønnike Kasper Schmeichel i målet.

Efter at have oplevet det dramatiske, danske straffesparksexit på nærmeste hold har Peter Schmeichel stadig svært ved at finde ordene dagen derpå.

Men han prøver. Og han er stolt. Ikke mindst af sin søns præstationer i målet.

»Har ingen ord. Jeg kan ikke være mere stolt af mit land, min søn, hans holdkammerater, hele staben og vores fantastiske landstræner, Åge Hareide,« skriver Peter Schmeichel:

»Når alle tårerne er tørret ud, vil det gå op for os, hvor godt vi klarede det.«

Og så deler den tidligere landsholdsmålmand et billede fra sin egen aktive karriere. Fra Manchester United-tiden. Her kan man se Peter Schmeichel komme gående på Old Trafford med en lillebitte Kasper Schmeichel ved siden af. Begge i matchende målmandstrøjer og nummer et på ryggen:

Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did #WorldCup pic.twitter.com/vhGZQtDyJm — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) July 2, 2018

Og så fortalte Kasper Schmeichel siden, at han faktisk slet ikke vidste, faren var til stede på stadionet i Nizhny Novgorod til VM-1/8-finalen.

Kasper Schmeichel reagerer efter straffesparksnederlaget. Her sammen med Mathias 'Zanka' Jørgensen. Foto: DARREN STAPLES Vis mere Kasper Schmeichel reagerer efter straffesparksnederlaget. Her sammen med Mathias 'Zanka' Jørgensen. Foto: DARREN STAPLES

Det var i det hele taget målmændenes aften i Nizhny Novgorod. Kroatiske Danijel Subasic tog også tre straffespark - og han sendte efterfølgende en tårevædet hilsen til en afdød ven - men det var alligevel Kasper Schmeichel, der blev allermest hyldet for sin indsats over hele verden. Som hos B.T. hvor det blev til topkarakter.

Hos tyske Bild bliver Kasper Schmeichel udnævnt til en af kampens tre helte (de andre to: kroaternes matchvinder Ivan Rakitic og målmand Danijel Subasic).

»Danskerne må takke deres målmand for, at det overhovedte nåede til straffesparkskonkurrencen. I det 116. minut tog han et straffespark fra Modric (...) I straffesparkskonkurrencen parererede han yderligere to forsøg, men det rakte ikke på en forrykt aften.«

Her scorer Ivan Rakitic det straffesparksmål, der sender Kasper Schmeichel og Danmark ud af VM. Foto: MARTIN BERNETTI Vis mere Her scorer Ivan Rakitic det straffesparksmål, der sender Kasper Schmeichel og Danmark ud af VM. Foto: MARTIN BERNETTI

Hos Sky Sports får den danske målmand den højeste karakter af alle, 8 ud af 10, og 'man of the match'-titlen.

»Danijel Subasic var den vindende målmand ved at forhindre Eriksen, Schöne og Jørgensen i at score i straffesparkskonkurrencen, men selv om det nok er en ringe trøst, får Schmeichel hæderen. Som et eksempel på Danmarks fighterånd hold han hovedet koldt og stoppede Modric dybt inde i den forlængede spilletid. Herefter viste han sig som en sand helt i straffesparkskonkurrencen, selv om det var forgæves.«

Også hos FIFA blev Kasper Schmeichel kåret til officiel 'man of the match' med ord om, at han viste, 'hvorfor han er kendt for at redde straffespark'. Det bliver desuden bemærket, at han havde en 'sikker fremtoning gennem hele kampen'.

Mens Danmark nu er færdig ved VM, skal Kroatien møde Rusland i kvartfinalen.