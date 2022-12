Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark er færdig – og det er tid til evaluering.

Med de ord inviterede DBU torsdag morgen til pressemøde oven på onsdagens katastrofale VM-exit.

Og noget af det, der blev spurgt til, var det omtalte 'One Love'-armbind, som, ud over fodbold, vel nok er det mest omtalte indtil videre under VM.

Blandt andet fordi en række nationer havde stået fast på at bære bindet i protest mod Qatar. Også Danmark – men i 11. time valgte de at lade være efter trusler fra FIFA. En beslutning, som er blevet heftigt kritiseret fra flere.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Men Peter Møller, fodbolddirektør i DBU, holder fast i, at beslutningen var den rette.

»Vi var meget overraskede over den måde, som FIFA pludselig agerede på og bragte helt ind på banen, og at det ville have sportslige konsekvenser.«

»Igen refleksionen er, at vi er et fodboldforbund, og vi er her for at vinde fodboldkampe, og der skal vi skabe de mest optimale betingelser for, at det kan lykkes.«

Det er dog ikke lykkedes, lyder det fra Peter Møller:

»I og med det har haft en faktor, og det støj, der har været uden om spillet. Jeg vil sige, da først FIFA begyndte at træde ind over kridtstregerne, der mener jeg, det skal de ikke have lov til, og det skal ikke have nogen indvirkning på det sportslige – og det holder vi fast i,« sagde han ved pressemødet.

DBU har fået voldsom kritik for ikke at bære 'One Love'-armbindet, som FIFA og Qatar har forbudt Danmark og en række nationer at bære.

Blandt andet fra kommunikationsekspert Anne Kirstine Cramon, der over for B.T. kritiserede, at DBU ikke markerede sig, som man havde sagt, man ville, før slutrunden.

»Al deres kommunikation handler om symboler. Om trøjer, om armbind og en 'kritisk dialog', som vi intet har set til. Når hele ens kommunikationsstrategi er at kommunikere symboler, der ikke bliver fulgt op af handling, så står det noget nøgent tilbage.«

»Og nu oplever de jo også, at de bliver bedømt på ikke at have taget de her symboler over målstregen. Det er ærligt talt utrolig amatøragtigt. Spillerne er dem, der har skullet bære disse symboler ind – og selvfølgelig er der interesse for dem.«

DBU afviste dog kritikken over B.T., hvilket du kan læse mere om her.

Danmark rejser hjem fra VM torsdag eftermiddag – og lander i København fredag aften.