»Jeg fatter ingenting af det!«

DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, er smårystet, efter FIFA-præsident Gianni Infantino lørdag gik ud af en tangent på et pressemøde og blandt andet kastede om sig med racismebeskyldninger mod europæiske lande.

»Vi snakker om en mand, som hele fodboldverdenen skal spejle sig i. Nogle af de ting, han siger er SÅ langt fra skiven. På en måde er det rystende, hvad han siger – det er min personlige holdning,« sagde Peter Møller lørdag eftermiddag på landsholdets ørken-træningsanlæg uden for Doha.

»Jeg synes ikke, at han gør ting bedre i forhold til de forandringer, som FIFA gerne vil lave. Jeg synes, han taler ned til pressen og til os.«

FIFA president Gianni Infantino during a press conference

Infantino mente blandt andet, at de europæiske lande ikke kan tillade sig at kritisere Qatars syn på menneskerettigheder, når man tænker på, hvad europæiske lande har foretaget sig historisk de seneste 3000 år.

Og han mente også, at det var racisme, når Vesten undrer sig over de mange 'fodboldfans' fra Bangladesh og Indien, der er iført europæiske landes landsholdsholdsuniformer.

»Det virker til, at han har set sig sur på os fra Europa. At han lige pludselig bringer racisme ind i det … jeg tager virkelig afstand fra det. Jeg kan overhovedet ikke forstå det. Jeg fatter ingenting af det,« konstaterede Peter Møller.

»Det bekræfter mig bare i, at vi gør det rigtige, når han – dagen inden VM begynder – bruger sin taletid på at forsøge at banke os og alle de tiltag, vi har lavet, på plads.«

VM begynder søndag med en åbningsceremoni og kampen mellem Qatar og Ecuador.