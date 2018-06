Spiller Frankrig mon med reserverne mod Danmark?

Det er det store spørgsmål inden Danmarks skæbnekamp mod Les Bleus. Svaret er desværre nedslående. For det er næsten lige meget. Det er franske reserver med en samlet værdi af mere end to milliarder kroner.

»Har du set deres reservehold?«, spørger Lasse Schöne retorisk.

Og det har vi. Det er spillere som Ousmane Dembele fra Barcelona, Benjamin Mendy fra Manchester City, Olivier Giroud fra Chelsea og flere af den slags superstjerner. Det er spillere med en individuel værdi, der er højere end det danske landshold tilsammen - hvis vi trækker Christian Eriksen fra altså.

»De kan vel stille tre hold, hvis det var det, de ville. Tænk bare på de spillere, der ikke er udtaget. Det er spillere af meget, meget høj kvalitet. Men det har vi sagt fra start, og det har vi været bevidste om hele vejen. Jeg er sikker på, at forbereder vi os godt og spiller kampen, som den skal spilles, kan vi også godt slå franskmændene,« siger Simon Kjær.

Fakta Sådan kommer Danmark videre: Ved sejr over Frankrig vinder Danmark gruppe C og er videre til 1/8-finalerne som gruppevinder.

Ved uafgjort er Danmark videre videre til 1/8-finalerne som puljens toer, mens Frankrig vinder gruppen.

Ved nederlag skal Danmark håbe, at Australien ikke slår Peru i gruppens anden kamp. Gør de ikke det, er Danmark videre

Danmark har efterhånden spillere i mange af de store ligaer og med pæne europæiske fodboldadresser som Tottenham, Sevilla, Dortmund og Chelsea. Men det franske landshold har endnu til gode at bruge Thomas Lemar og Benjamin Mendy, der har en samlet pris på næsten 900 millioner kroner.

Det er reserver af en anden verden, og Thomas Delaney har før hørt den sang.

»Vi er et lille land jo. Det er også det sjove ved Danmark. Der er store forventninger til os. Fra os selv. Fra jer. Fra dem derhjemme. Men vi er seks millioner mennesker. Jeg kan huske min gamle U19-landstræner Per Andersen. Han var af den gamle skole. Jeg mødte Frankrig med ham to gange, og han sagde altid: »De kunne komme med deres b-hold, og deres midterforsvarer vil stadig være større og bedre end jer«. Det var en meget positiv oplevelse at møde Frankrig under Per Andersen, haha. Han har jo ret. Eller ikke nødvendigvis ret, men de kan have 20 skader op til et VM og stadig stille med et top hold,« siger Thomas Delaney.

Danmark kan gå videre selv med et nederlag. Men uafgjort vil betyde en stensikker danskertur i ottendedelsfinalen. Og sådan et resultat kan hentes, hvis de franske individualister viser sig som, ja, individualister.

»Det er et dygtigt hold med gode enkeltspillere. Jeg synes, at de i begge kampe har været svingende - ligesom os. De har høj verdensklasse i deres angribere. De er stærke centralt i banen. De har topspillere overalt på banen, hvis du kigger på dem. Men de har heller ikke haft den rytme eller den fuldstændige overlegenhed, som man kunne forvente,« siger Åge Hareide og forholder sig til de dyre franske reserver.

»Det problematiske ved VM er, at vi kun møder gode spillere. Alle hold har rigtig gode spillere og mange at vælge imellem. Jeg så et hold, der var i problemer med rigtig gode spillere (Tyskland, red.). Det er fodboldens verden, at man skal kunne skabe problemer for modstanderne, selvom du ikke har det samme udvalg som nogle af de store nationer,« siger Hareide.

De dyre franske reserver:

Ousmane Dembele, 21 år, Barcelona

Pris: 787,5 millioner kroner (potentielt 1,1 milliarder kroner)

Lynhurtig, driblestærk og så god med begge ben, at han ikke helt ved, hvilket han foretrækker at bruge. Ousmane Dembele mangler stadig at brage igennem i Barcelona, men det gjorde han til gengæld i sin tid i Dortmund. Her skulle franskmanden kun bruge en enkelt sæson på at gøre sig til en af verdens dyreste spillere. Det var nemlig Dembele, Barcelona kastede sin kærlighed på, da Neymar tog til Paris SG. Og det blev en dyr handel til potentielt en milliard.

Benjamin Mendy, 23 år, Manchester City

Pris: 427 millioner kroner

Manchester City-backen er stærk, hurtig og offensiv. Han har haft en skadesplaget sæson, men han er udset som fremtiden på den franske venstre back. Det er han også hos Pep Guardiola i Manchester, hvor man betalte omkring en halv milliard kroner og på det tidspunkt gjorde ham til den dyreste forsvarsspiller nogensinde. Mendy fik sit store gennembrud hos Monaco i 2016/17-sæsonen, hvor monagaskerne imponerede med en semifinaleplads i Champions League og det franske mesterskab.

Olivier Giroud, 31 år, Chelsea

Pris: 153 millioner kroner

De fleste kender den store, franske angriber fra tiden i Arsenal. Gennem seks sæsoner var Giroud en del af manager Arsene Wengers plan, og 73 mål i 180 kampe må siges at være et mere end pænt gennemsnit i Premier League. Men han skulle videre, og i Chelsea kunne de godt bruge en angriber af den kaliber. Det kan de også i Frankrig, selv om han mest fungerer som superreserve. Det er en stor opgave for Simon Kjær i midterforsvaret, og det er en spiller med 31 mål i 74 landskampe, der skal pilles ned.

Nabil Fekir, 24 år, Lyon

Pris: Lyon kræver i omegnen af 560 mio. kroner for stjernespilleren

Puha, han er god! Og det ved samtlige Europas storklubber. Lyon-stjernen har i årevis været den store diamant på det engang så dominerende Lyon-hold, der i dag har afgivet tronen til milliardærerne fra Paris St. Germian. Men Fekir, der er en kreativ og målfarlig offensiv midtbanespiller, har til dels genrejst den slumrende kæmpe. Derfor kæmper nogle af verdens største klubber nu om hans underskrift. Det er ikke mange dage siden, han lignede en kommende Liverpool-spiller, men nu har Real Madrids Champions League-vindere meldt sig på banen!

Thomas Lemar, 22 år, Atletico Madrid

Pris: 450 mio. kroner

De seneste par år har alt tydet på, at Monacos målfarlige midtbanespiller skulle en tur til Premier League. Især Arsenal og Liverpool har kurtiseret Lemar som var han ene kvinde til en julefrokost, men til sidst var det overraskende nok Atletico Madrid, der hev den helt store tegnedreng op af baglommen. 450 millioner kroner betaler Diego Simeone for det franske stortalent, der både kan optræde på kanten og midtbanen. Det bider de sig i hænderne over i London og Liverpool. Men ’you snooze – you loose’ – især når det handler om et af Europas helt store talenter.