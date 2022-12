Lyt til artiklen

Hvad gør man ikke for at være rigtigt med i festen.

Hvis man er argentinske Sergio Agüero, så går man i hvert fald den ekstra mil for at føle sig som en del af holdet.

Han var nødt til at indstille karrieren sidste år på grund af hjerteproblemer, men har nu været med omkring det argentinske landshold, som gik hele vejen efter en top-dramatisk finale mod Frankrig.

Efter det afgørende spark i straffesparkskonkurrencen kunne man se den tidligere skarpskytte juble i spillertrøje, selvom han ikke har været i spil til VM overhoved.

Fejringen var stor. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Fejringen var stor. Foto: DYLAN MARTINEZ

Men Agüero er altså en del af holdet og havde givetvis også haft en traditionel plads på holdet, hvis han ikke havde fået de pludselige problemer med helbreddet. Samtidig er han tæt med Lionel Messi, som han har delt værelse med under landsholdslejrene - og VM-topscoreren har tilmed skrevet forord i den selvbiografi, som Agüero har udgivet.

Finten med at skifte til spillertøj er set før, og den har altid givet anledning til stor morskab - især hos engelske John Terry, der gjorde den verdensberømt i 2012, hvor Chelsea vandt Champions League finalen.

Her havde Terry som anfører ikke mulighed for at spille finalen, men mødte op i fuld uniform til trofæoverrækkelsen.

Han tager pis på Agüero.

»Hvis du skal gøre det, så tag i det mindste skinnebensbeskyttere og støvler på,« skriver den engelske forgangsmand.

Agüero er Argentinas tredjemest scorende spiller gennem tiden og har været holdets æresmaskot gennem hele forberedelsen og turnernigen.

Nu kan han og resten af holdet for tredje gang nogensinde tage VM-pokalen tilbage til Argentina.