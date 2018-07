Det er øjeblikkets mest spillede fodbold-sang - og den har en form for rødder i Brøndby.

Ja, den er god nok, selv om den neutrale fan/lytter nok ikke umiddelbart kan høre det.

I takt med at det engelske landshold har vundet og vundet ved VM i Rusland er den aldrende slagsang 'Three Lions' blev mere og mere populær, og ikke mindst er det fængende omkvæd 'Football's coming home' blevet selve slagordene for Englands jagt på VM-guldet.

Kendere af sangen vil vide, at den indledes med lyden af brølende fodboldtilhængere... og nu nærmer vi os sagens kerne. For det er faktisk Brøndbys fans, man kan høre i den engelske sang.

»Vi havde hørt nogle rygter om, at det var Brøndby-fans, der fungerede som lydtapet i starten af sangen, og det har vi undersøgt,« fortæller Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, til B.T.:

»Og det har vi så fået bekræftet af dem, der har lavet sangen: Det er rent faktisk Brøndby-fans.«

Sangen blev oprindeligt lavet af bandet Lightning Seeds til EM-slutrunden i 1996. Den blev holdt i England, hvor fodbolden altså 'vendte hjem' set ud fra et britisk synspunkt.

Brøndby har skabt kontakt til bandmedlemmet og produceren Ian Broudie, og han har altså bekræftet brugen af Brøndby-fans i nummeret. Det er endda også ham, der har optaget lyden fra de danske tilhængere, der altså er endt i den legendariske fodboldsang.

»De optog det, da Brøndby spillede på Anfield mod Liverpool tilbage i 90erne. Det er noget, vi er stolte af. Når alle går og synger med på den sang, så er det Brøndby-fans, der er med til at sætte stemningen på sangen,« siger Christian Schultz.

Dan Eggen scorer for Brøndby mod Liverpool på Anfield i oktober 1995. Vis mere Dan Eggen scorer for Brøndby mod Liverpool på Anfield i oktober 1995.

Den omtalte kamp mellem det danske og engelske hold blevet spillet i oktober 1995, hvor Brøndby mødte Liverpool i UEFA Cuppen - og vandt en sensationel sejr på 1-0 på mål af Dan Eggen. Det var altså ikke længe inden skabelsen af 'Three Lions' året efter, hvor den udkom 20. maj 1996.

Holder I så lidt ekstra med det engelske landshold ude i Brøndby for tiden?

»Haha, nej, det gør vi skam ikke. Men vi håber da, at sangen bliver spillet så meget som muligt,« siger Christian Schultz.

Og det skal den nok også blive, hvis det engelske landshold bliver ved med at vinde i Rusland. Lørdag spiller holdet kvartfinale mod Sverige kl. 16 - og den kan du følge live her hos B.T.

