Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var formentlig mere end syv millioner løftede øjenbryn verden over, da Lionel Messi blev iklædt en sort kappe, kort inden han løftede VM-trofæet i Qatar.

Den argentinske verdensmester blev iklædt en såkaldt bisht – et traditionsrigt statussymbol i den arabiske verden, der bæres ved særlige begivenheder store personligheder.

Men lige netop den kappe er en mand nu villig til at give syv millioner kroner for.

Det skriver Ahmed Al Barwani, der er parlamentsmedlem og advokat i Oman, på Twitter.

Mange spærrede øjnene op, da Lionel Messi blev iført en bisht under VM-fejringen. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Mange spærrede øjnene op, da Lionel Messi blev iført en bisht under VM-fejringen. Foto: HANNAH MCKAY

Han foreslår nu at smide en million dollar på bordet for den bisht, hele verden kiggede på, da Lionel Messi fik den over skuldrene af emiren i Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

'Fra sultanet i Oman vil jeg lykkeønske dig for at vinde VM i Qatar. Den arabiske bisht er et symbol på ridderlighed og visdom. Jeg tilbyder dig én million dollar (7 millioner kroner, red.) for at give mig den bisht,' skriver Ahmed Al Barwani.

Han var selv til stede på Lusail Stadium i Qatar, da Argentina besejrede Frankrig og vandt sin tredje VM-titel.

I dagene efter emirens bisht-stunt eksploderede salget af den traditionelle beklædning.

Det kan du læse mere om her.