Nu er det nu.

Det danske kvindelandshold spiller mandag en uhyggeligt spændende VM-ottendedelsfinale mod Australien, og inden det opgør er der brug for én ting: En opsang.

Det mener B.T.s sportskommentator Lasse Vøge, der ser de danske kvinder stå på tærsklen til at spille sig ind i folkets lune.

Men det kræver en seriøs forbedring i præstationen i forhold til det noget sløje gruppespil, hvor Danmark fik bugseret sig videre.

»Fodboldkvinderne har i årevis lænet sig op ad et folkeligt gennembrud - men Harder og co. har ikke siden EM 2017 kendt deres besøgelsestid.«

»Nu har de en unik mulighed for at få hele Danmark med på den vogn, som flere og flere er hoppet op på de seneste år.«

»Men det kræver en præstation, der er minimum et niveau over det, som danskerne har leveret i gruppespillet. Det var alt andet end dansk champagnebold,« siger Lasse Vøge, der håber, at Lars Søndergaards tropper kan stå distancen foran et frådende hjemmepublikum i Sydney.

»Foran 80.000 skrigende australiere skal de danske kvinder nu virkelig vise, at de har røv i buks. Giv os nu den succesoplevelse. Kom så Danmark!«

Du kan følge hele opgøret direkte på bt.dk i denne liveblog. Der er kampstart klokken 12.30.