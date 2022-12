Lyt til artiklen

Fernando Santos stopper som landstræner for Portugal.

Det oplyser Portugals forbund i en meddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Det portugisiske fodboldforbund og Fernando Santos er blevet enige om at afslutte det meget vellykkede samarbejde, som begyndte i september 2014,« skriver forbundet på sin hjemmeside.

Rygterne om Santos' exit som landstræner har floreret i løbet af torsdag, og nu er det altså officielt.

'Tak for alting', skriver Portugals fodboldforbund på Twitter.

Dermed blev kvartfinalen mod Marokko Fernando Santos' sidste kamp i spidsen for holdet.

Santos gjorde sig under dette VM bemærket for at sætte Cristiano Ronaldo på bænken i flere kampe.

Det gik fint i ottendedelsfinalen, som Portugal vandt med 6-1 over Schweiz, men den marokkanske defensiv kunne Portugal ikke dirke op i den efterfølgende kamp.

Det var Fernando Santos, som i 2016 førte Portugal til EM-guld.