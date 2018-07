Backup-keeper i FC Barcelona. Det var rygtet, der forleden blev lanceret i spanske medier om FC Københavns Robin Olsen oven på en fornem VM-slutrunde.

Nu reagerer den svenske målmand på historien, som B.T. også omtalte, for første gang.

»Angående Barcelona? Jeg kommenterer ikke på klubber lige nu. Nu må vi se, hvad der sker,« siger Robin Olsen til Expressen

FCK-spilleren har været blandt blandt de mest fremtrædende spillere på et svensk landshold, der overraskende spillede sig frem til VMs kvartfinaler. Inden det her blev til et 0-2-exit mod England. Øverst i artiklen kan du se mange forskellige engelske fans fejre sejren over Sverige i VM-kvartfinalen

»Jeg har ikke hørt så meget fra min agent. Det var noget, vi blev enige om inden VM: At jeg først skulle blive færdig med VM. Dels for ikke at blive forstyrret, dels for ikke at komme til at tænke på noget andet,« siger Robin Olsen.

Robin Olsen og Sverige er færdig ved VM. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere Robin Olsen og Sverige er færdig ved VM. Foto: MANAN VATSYAYANA

I det hele taget har der ifølge Expressen været stor interesse for de svenske spillere efter en VM-slutrunde,

Den tidligere FCK-spiller Ludwig Augustinsson skulle være på blokken hos italienske AC Milan og portgugisiske Benfica. Hans nuværende klub, Werder Bremen, skulle

»Min agent har fortalt, der er noget han vil fortælle mig. Jeg ved ikke, hvad det er, og det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er på vej væk. Det kan også betyde, at der venter samtaler med Bremen om, at jeg skal blive,« siger Ludwig Augustinsson til Expressen:

»Vi må se, hvad der kommer til at ske. Jeg har ikke talt så meget med min agent, for jeg har fokuseret på VM.«

Også spillere som Emil Forsberg, Viktor Claesson og Albin Ekdahl skulle være varme navne hos klubber i Tyskland, England, Italien og Portugal.

Imens ruller VM videre, og semifinalerne spilles tirsdag og onsdag.