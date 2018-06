Vores norske brødre formåede som det eneste skandinaviske land ikke at kvalificere sig til VM i Rusland.

Men, for at den norske befolkning ikke skal gå for lud og koldt vand, når det kommer til fælles fodboldbegejstring, har de på TV 2 Norge sat alle sejl ind for at støtte Danmark i kampen om VM-guldet.

I en video på Facebook, som er blevet set flere end 50.000 gange, fortæller TV 2 Norges fodboldekspert, Jesper Mathisen, entusiastisk og indlevende om, hvorfor hans hjerte under slutrunden i Rusland banker for de rød-hvide danskere, som jo ledes af nordmanden Åge Hareide.

»Desværre kom Norge ikke til VM, men for at mesterskabet i Rusland skal blive mest muligt interessant, skal alle have et hold. For mig bliver det Danmark,« siger Jesper Mathisen indledningsvis i den 2 minutter og 12 sekunder lange video.

Hvis det var Danmark, der ikke var med til VM, ville du så støtte nordmændene i deres jagt på guld?

I videoen opremser Jesper Mathisen i rosende vendinger, hvad lille Danmark har at byde på af både kulturelle og sportslige herligheder som: Kim Larsen, røde pølser, bløde konsonanter og selvfølgelig... Chris-ti-an Eriksen:

»Det lyder som en maler fra Aalborg, eller en fisker fra Hirtshals. Det lyder i hvert fald ikke som en af verdens bedste fodboldspillere. Måden han svæver over banen på. Ydersiden af venstre. Indersiden af højre. Guds gave til fodbolden,« siger Jesper Mathisen, imens billeder af en driblende og målscorende Christian Eriksen løber over skærmen.

Se videoen herunder og vurder selv om du som nordmand også ville støtte Danmark under VM-slutrunden i Rusland.