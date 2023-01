Lyt til artiklen

Nikolaj Jacobsen foretager to udskiftninger i den danske trup forud for mødet mandag aften mod Egypten.

Ud af den danske trup går Lasse Møller og unge Mads Hoxer er ligeledes blevet skiftet ud.

Ind i truppen kommer Niclas Kirkeløkke, der er ankommet til Malmø. Også en skadesplaget playmaker Rasmus Lauge er blevet skiftet ind i den danske trup til aftenens kamp.

Det bekræfter Det Internationale Håndboldforbund (IHF) på sin hjemmeside.

Niclas Kirkeløkke træder nu ind i den danske trup. Foto: Liselotte Sabroe

Rhein-Neckar Löwen-profilen Niclas Kirkeløkke er dermed i spil til aftenens mellemrundefinale mod Egypten.

Den 28-årige eks-GOG'er har 53 landskampe i rygsækken og var senest blandt Nikolaj Jacobsens udvalgte, da Danmark tog bronze ved EM for et år siden.

»Vi står over for en helt afgørende kamp, og jeg vil gerne have nogle ekstra muligheder defensivt. Her kan Niclas bidrage med sine kvaliteter,« siger Nikolaj Jacobsen i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke givet, at Kirkeløkke bliver en del af aftenens kamptruppen. Danmarks endelige holdkort til mødet med Egypten skal først indgives til Det Internationale Håndboldforbund en time før kampstart.

B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, kalder det »et kæmpe boost for Danmark,« at Rasmus Lauge nu skrevet ind i den danske trup.

»Det er en vild udvikling omkring Rasmus Lauge. Landstræneren meldte ham næsten så godt som ude søndag inden træningen, men nu gør han alligevel et længe ventet comeback. Måske var det spil for galleriet, måske blev man bare positivt overrasket af Lauges test. Uanset hvad er det et kæmpe boost for Danmark, der har sejlet defensivt. Men Lauge har også været ude i næsten to uger. Kan han gøre en forskel? Det bliver en gyser.«

Johnny Wojciech Kokborg mener, at det er logisk at skifte Hoxer ud af den danske trup og hive Kirkeløkke ind i stedet.



»Hoxer har været en skuffelse, og med muligheden for at få en god forsvarsspiller ind som Kirkeløkke er det et logisk træk af Jacobsen. Men udskiftningerne er også et klart og tydeligt signal til de andre spillere: I skal tage jer sammen i forsvaret! Det har ikke været godt nok, og jeg bifalder ændringerne. Der skulle ske noget hurtigst muligt.«

Danmark kan med en sejr over Egypten sikre sig førstepladsen i mellemrunden. Opgøret mod Egypten bliver fløjtet i gang klokken 20.30.