Der er nogle øjeblikke, der er vigtigere end andre.

Og dem var der mange af i den dramatiske VM-semifinale mod Spanien. Danmark tog sejren, men undervejs mistede man kontrollen flere gange, og spanierne åd sig tilbage.

Rasmus Lauge kom ind i forsvaret efter meget få VM-minutter og gav den hele armen i kamp om en løs bold i anden halvleg.

»Det er en meget kampafgørende situation, da Rasmus kaster sig, ofrer hele ansigtet og får erobret bolden. Jeg tror, vi fører med én på det tidspunkt,« lyder det fra Nikolaj Jacobsen.

Lauge ofrede hele ansigtet i kamp om bolden. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL Vis mere Lauge ofrede hele ansigtet i kamp om bolden. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Landstræneren hylder Niklas Landin. Han hylder holdet. Og han hylder spanierne.

»Det blev langt mere spændende, end det burde have været, når man ser kampens forløb.««

»Jeg mindes ikke at se et hold, der kommer så mange gange tilbage, så længe jeg har haft med håndbold at gøre. Det er helt vanvittigt, som de kan komme tilbage. Stor ros til dem for en fantastisk moral,« siger landstræneren, der var udmattet efter den intense tovtrækkeri, der endte med en 26-23-sejr. Og en VM-finale.

»Lige nu er jeg lettet. Og så er der fokus på den næste opgave. Vi vil vinde på søndag. Det er planen. Så må vi se, om det kan lade sig gøre. Det var en virkelig hård kamp, så er jeg er også lidt træt,« griner han.

Al snak om historieskrivning med tre VM-finaler i streg er ikke noget, landstræneren vil bruge kræfter på.

»Det må vi tage bagefter. Jeg har med vilje slet ikke haft fokus på det. Vi har aldrig snakket om det. Vi har heller ikke snakket om x antal sejre og så videre. Vi har fokus på at vinde en medalje, og den er vi sikker på nu. Nu vil vi være fokuseret på at få den flotteste af dem,« siger han, inden han jubler over den målmandsopvisning, der foregik i begge ender.

»Vi så to af verdens bedste målmænd. Det spiller også sin rolle. Det kan vi også se. Der er stor respekt. Der er mange skud, der ikke rammer målet, fordi der står to vanvittige målmænd. Han er alene med otte kæmpe redninger og årsagen til at de kommer tilbage. Og så viser Niklas tænder til sidst. Det er fantastisk at have sådan en sidste skanse, man tror jo rent faktisk, at hver gang, de skyder, så tager han den. Det er en god ting at have den følelse,« siger Jacobsen.

VM-finalen spilles søndag aften. Og B.T. er med hele vejen.