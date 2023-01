Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov



Danmark er klar til mellemrunden i overbevisende stil.

Men én der ikke har været i aktion, er stjernen Rasmus Lauge, der kæmper med problemer med sin læg.

Efter storsejren over Tunesien i den sidste gruppekamp afslørede landstræneren, at Lauge efter alt at dømme også er ude mod Kroatien torsdag og USA lørdag.

»Planen er nu, at vi forhåbentligt kan få brugt Rasmus i den sidste mellemrundekamp mod Egypten, hvis han er klar,« siger han og fortsætter:

»Det kan også være, de andre spiller så godt, at der ikke er nogen grund til at løbe den risiko med Rasmus. Nu ser vi. Han arbejder hårdt, og det gør min fantastiske stab også,« siger Jacobsen.

Han kan til gengæld glæde sig over, at der er fremgang med Henrik Møllgaard, der vred om på foden mod Bahrain.

Og så ser det rigtig godt ud i forhold til en dansk kvartfinaleplads. Danmark er videre til mellemrunden med maksimumspoint efter tre overbevisende sejre.

»Vi er kommet over med fire point og står ganske godt. Vi får en ret afgørende kamp mod Kroatien på torsdag. Kan vi vinde den, ser det for alvor rigtig godt.«

»Jeg synes, vi har sat os i en god position, men vi ved også, der venter to svære kampe mod to gode håndboldhold i Kroatien og Egypten,« siger Jacobsen.

Danmark møder Kroatien torsdag, USA lørdag og Egypten mandag.