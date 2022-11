Lyt til artiklen

Han er ikke på kontrakt lige nu. Men Nicolai Jørgensen har ikke begravet hverken karrieren eller drømmene om et comeback på landsholdet.

Det slår den 31-årige angriber fuldstændig fast over for B.T., da vi møder angriberen med 39 landskampe på cv'et i hans store taglejlighed i det indre København.

En lejlighed, han snart kan sige farvel til, hvis drømmene om et nyt udlandseventyr, der kan sparke liv i karrieren igen, går i opfyldelse.

»Jeg håber helt vildt, at der kommer et skifte til januar. En mulighed kunne blandt andet være en oplevelse i USA. Det har jeg altid gerne villet. Men ellers er jeg åben for det meste, faktisk. Jeg skal bare kunne se mig selv i det,« siger Jørgensen, der i sommer var i dialog med Superliga-klubben OB om et skifte.

Den fynske klub er umiddelbart den eneste danske, det giver mening at skifte til, hvis angriberens karrieren skulle fortsætte i Danmark.

»OB og jeg kunne ikke blive enige. Det havde ellers været okay for mig, for klubben ligger midt i Danmark, og der er halvanden time til Odense herfra.«

»Jeg tror også, at 'FC'-fansene ville acceptere det. Der er jo ingen tvivl om, at FCK er min klub, og jeg havde håbet at blive der, så det er egentlig de to klubber, jeg havde håbet på.«

»Men oplevelsesmæssigt vil jeg hellere til udlandet igen,« siger den tidligere landsholdsangriber, der håber på et comeback i de røde og hvide farver, som han ikke har spillet i siden 2019.

»Jeg vil jo super gerne tilbage, og der er ikke noget, jeg hellere ville. Men så skal det godt nok gå stærkt med at finde en klub, spille kontinuerligt og score en masse mål,« siger han med et stort grin, der indikerer, at det nok er en større drøm end et opnåeligt mål.

B.T. sætter Nicolai Jørgensen stævne i slutningen af november. Han har været arbejdsløs siden et – for ham – noget overraskende farvel til hjerteklubben FC København i juni.

De seneste måneder har stået på tid med familien, masser af golf og masser af padeltennis.

Men den frie kalender har også givet tid til reflektioner over en karriere, der indtil videre har budt på en VM-slutrunde i Rusland, masser af landskampe og ophold i store europæiske klubber.

Nicolai Jørgensens CV AB

Bayer Leverkusen (udlån til Kaiserslautern og FC København)

FC København

Feyenoord

Kasimpasa

FC København

Og i den selvransagelse har én tanke naget den 31-årige angriber – for flere gange i karrierens løb har han tøvet med at slå i bordet, når store klubber har prikket Jørgensen på skulderen, mens han var brandvarm i Feyenoord.

»Tre-fire gange har jeg kunnet komme til større klubber, men forskellige årsager gjorde, at jeg ikke kom af sted. Det nager mig.«

»Jeg er jo en meget sød person, og jeg er ikke gået op (til ledelsen, red.) og har skabt mig helt sindssygt. Jeg skulle have været langt mere primadonna-agtig, slået i bordet og sagt: Hør her, jeg kommer ikke mere!«

»Det kan lyde forkert, men det er ikke forkert at stå op for sig selv,« siger Nicolai Jørgensen og fortæller:

»Efter tre år i Feyenoord kunne de have solgt mig for gode penge, men de holdt på mig, mens jeg havde brug for noget nyt. Så det endte med at blive to lidt spildte år derefter.«

Én af de glippede muligheder i karrieren var, da Premier League-klubben Newcastle ville forgylde den danske angriber, da han var i flyvende form for Feyenoord.

Men det er andre glippede muligheder, som fylder langt mere for den klubløse angriber.

»Halvandet år efter Newcastles interesse havde jeg brug for noget nyt.«

»Der var store klubber i Spanien og Tyrkiet, og der var særligt en i Spanien, som jeg super gerne ville til. Men det skete ikke, og det nager mig,« siger Jørgensen uden at ville afsløre, hvilken spansk storklub der var ude med snøren.

Man skal dog ikke have ondt af den 31-årige angriber, mener han.

»Men lad mig slå fast, at jeg ikke fortryder noget overhovedet. For jeg havde ikke regnet med, da jeg som 18-årig blev professionel, at jeg ville opleve så meget i min karriere. Jeg havde også stadig fem fantastiske år i Feyenoord, og min søn er født dernede, så det var alt i alt en god tid.«

»Men der vil altid være et eller andet i mig, der tænker, hvad mit talent kunne have udfoldet sig til, hvis jeg var skiftet til en endnu højere hylde.«

Mens han ikke er på kontrakt i fodboldverdenen for tiden, bruger Jørgensen talentet som VM-kommentator for B.T. under slutrunden.