Han er ikke en del af Kasper Hjulmands trup, men han kommer alligevel til at spille en rolle under VM.

For den tidligere landsholdsspiller Nicolai Jørgensen har landet et nyt job de kommende uger.

Han bliver nemlig B.T.s VM-kommentator under hele den skandaleombruste slutrunde i Qatar, som allerede er fløjtet i gang.

Og selv om han ikke har været en del af den danske landsholdstrup siden 2019, så tvivler han dog på, at de færreste har glemt ham. Det skyldes primært det brændte straffespark i 1/8-finalen ved VM i 2018, der stadig hjemsøger ham i ny og næ.

Nicolai Jørgensen er B.T.s VM-kommentator.

»Hvis folk ikke kender mig, så kan de nok ret hurtigt finde mit sidste straffespark på landsholdet frem,« lyder det fra den 31-årige angriber, når han skal introducere sig selv – dagen før Danmark tager hul på slutrunden i oliestaten.

I B.T.s spalter kommer han til at tage læserne med ind bag kulissen i den danske landsholdslejr, når han leverer anekdoter og røverhistorier samt fortællinger om lejrkuller, stjerner, ritualer og alt det andet på landsholdet, som den klassiske roligan tørster efter at få at vide.

»Jeg har fået muligheden for at tage jer med ind i landsholdslejren og fortælle lidt om, hvordan det i hvert fald var dengang, hvor jeg var med til et VM,« lyder det fra Nicolai Jørgensen.

På trods af det brændte straffespark ved VM i 2018, har den tidligere FC København- og Feyenoord-stjerne fået netmaskerne til at blafre hele ni gange i 39 landskampe.

Nicolai Jørgensen er i øjeblikket klubløs, efter danskerens kontrakt med FCK udløb i sommer.

Foreløbig er han dog på kontrakt hos B.T. de kommende uger, mens slutrunden bliver afviklet.

Danmark møder tirsdag Tunesien ved VM, og du kan følge kampen live her på bt.dk fra klokken 14.