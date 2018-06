Det var dagen, hvor Brasilien trådte ind i VM-slutrunden i Rusland. Det gik ikke så godt, for favoritterne floppede ved kun at få 1-1 mod Schwiez.

Men det var også dagen, hvor brassernes største stjerne, PSG-profilen Neymar, præsenterede verden for sin nye frisure. Og det gik heller ikke så godt, hvis man skal tolke på de tusindvis af reaktioner, der i løbet af få timer er strømmet ind på de sociale medier.

B.T. tog en tur på Twitter og udvalgte en håndfuld Neymar-drillerier.

#neymar #Trump hair style pic.twitter.com/CGdJSZ39ut — 9gennaio1900 (@IXgennaio1900) June 17, 2018

Neymar et le Brésil en tête de poule ? #BRESUI #CM2018 #Neymarhair #neymar pic.twitter.com/Htyp03kR41 — Damien Gillet (@damgilletspeak) June 17, 2018

#Neymarhair the new #neymar look pic.twitter.com/4BvqQpEpxp — David Mcphail (@MeTheCaptain) June 17, 2018

Just had a lovely #Neymarhair ice cream. Hit the spot#BRA #BRASUI pic.twitter.com/PKwllDSgcq — TheDiamondFormation (@thediamondform) June 17, 2018

Neymar hair... pic.twitter.com/Ygbbe881jX — Dani (@Di_Elle) June 17, 2018

Lika som bär #fotboll #VM2018 #Neymarhair #neymar #Brasilien pic.twitter.com/xQ0h2NMptk — chrillthethrill (@chrillthethrill) June 17, 2018

Neymar’s hair cut is on point for the World Cup pic.twitter.com/EnPZhD6AWL — Michael Peach (@mpeach111) June 17, 2018

Neymar hair evolution pic.twitter.com/FdH3NGBjGW — vick skywalker (@opssedwards) June 17, 2018

26-årige Neymar får desuden også mange hug på de sociale medier for sine teatralske reaktioner på nærkontakt i kampen mod schweizerne.

Neymar #dive #BRASUI pic.twitter.com/r578Sia7XF — misslittlesunshine (@misssunshine891) June 17, 2018