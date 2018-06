Det holdt hårdt, men Lionel Messi og co. sikrede sig til sidst en plads i ottendedelsfinalen.

Alligevel var det den argentinske fodboldlegende Diego Maradona, der efterfølgende tog opmærksomheden.

I løbet af kampen skabte den 57-årige argentiner sig voldsomt på tribunen, og han valgte undervejs blandt andet at bruge et par af de forkerte fingre Det har fået folk til tasterne på de sociale medier, der bestemt ikke er begejstret for Diego Maradona.

Se bare her:

Min barndoms fodboldhelt er forvandlet til en cigarrygende, gammel dame med tourettes syndrom. Vil en behjertet sjæl sende hende hjem, inden det fjerner det sidste fokus fra Argentinas hold? pic.twitter.com/6F7YhD04mZ — Kim Mikkelsen (@KimMikkelsenJV) June 26, 2018

Jeg anerkender Maradona som verdens bedste fodboldspiller gennem tiderne. Men i mine øjne er han blottet for klasse. Og ufattelig latterlig at se på med de blegede tænder, dyre ure på hver hånd og idiotiske træningssæt. — Jacob Staehelin (@JStaehelin) June 26, 2018

Maradona is every stage of a night out. pic.twitter.com/uLVRr5LIua — Footy Humour (@FootyHumour) June 26, 2018

Billederne her til aften understreger endnu engang, hvorfor jeg aldrig har brudt mig om Maradona. Et barn i en voksen krop, der heldigvis for ham, var god til at spille fodbold #vmdk — Søren Olsson (@olsson78) June 26, 2018

Er dét Guds hånd? #vmdk pic.twitter.com/Ujx91YUgdA — Jacob Ravn (@Jacob_Ravnen) June 26, 2018

Maradona er ved lige så stille og roligt, at ødelægge et fuldstændig afsindigt flot eftermæle. Øv. #vmdk — Mads Julius Dyrst (@MadsDyrst) June 26, 2018