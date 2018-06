De forsvarende verdensmestre fra Tyskland er ude af VM. Holdet led et ydmygende 0-2 nederlag til Sydkorea.

De forsvarende verdensmestre fra Tyskland er ude af fodbold-VM efter 0-2-nederlag til Sydkorea. For første gang nogensinde kommer Tyskland ikke videre fra VM-gruppespillet.

Samtidig vinder Sverige 3-0 over Mexico i den anden kamp i gruppe F.

Tyskland slutter sidst i gruppe F, hvor Tyskland og Sydkorea hver har tre point, men sydkoreanerne har en bedre målscore efter onsdagens 2-0-sejr.

Det er tredje VM-slutrunde i træk, at de forsvarende mestre bliver sendt ud efter gruppespillet.

For fire år siden lykkedes det ikke de forsvarende mestre fra Spanien at komme videre fra gruppen, og for otte år siden var det Italien, der ikke kom videre fra gruppespillet som forsvarende mestre.

/ritzau/

Genoplev hele den dramatiske afgørelse i gruppe F herunder.