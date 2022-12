Lyt til artiklen

Det sendte chokbølger gennem fodboldverden, da Cristiano Ronaldo blev vraget til Portugals kamp mod Schweiz i VMs ottendedelsfinale.

Nu fortsætter nedturen for superstjernen.

Ronaldo kan nemlig sætte sig i sædet igen, når Portugal spiller for en semifinalebillet mod Marokko lørdag klokken 16.

Portugals landstræner Fernando Santos har nemlig igen set bort fra den klubløse stjerne, fremgår det af holdopstillingen, som Portugals landshold har delt på de sociale medier før kampen.

I stedet er der genvalg til Goncalo Ramos, der erstattede Ronaldo på flotteste vis med hattrick mod Schweiz.

Dermed er det anden gang, siden 2008, at Cristiano Ronaldo starter på bænken for Portugal til en slutrunde.

Efter kampen mod Schweiz forlød det, at Ronaldo havde nægtet at træne på grund af sin plads på bænken.

Den portugisiske avis Record skrev, at Ronaldo endda havde truet med at pakke sine ting og rejse hjem fra VM.

Det fik portugiseren til at bryde tavsheden og kommentere på skriverierne.

'Det er en gruppe, der er for stærk til at lade sig slå ud af udefrakommende kræfter. En nation, der er for modig til at lade sig skræmme af en modstander,' skrev Ronaldo i et Twitter-opslag.

'Et hold i ordets sandeste betydning, som vil kæmpe for deres drøm til det sidste. Tro på det sammen med os! Kom så, Portugal!'