Det så sort ud for den dopingdømte stjerneangriber Paulo Guerrero, som stod til at misse VM på grund af en dopingdom for brug af et kokain-holdigt præperat.

Men nu har sagen taget endnu en drejning, som betyder, at Peru har gpd chance for at få holdets farligste angriber med til Rusland.

Sker det vil han være klar til at møde Danmark i den første gruppekamp ved VM den 16. juni.

Det oplyser Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Det Peruanske Fodboldforbund oplyste tidligere på måneden, at de ville gå til en domstol i Schweiz, efter at CAS for nylig idømte Paolo Guerrero 14 måneders karantæne i en appelsag. Opsættende virkning, så straffen ikke træder i kraft så længe det er i gang. CAS

Nu har CAS altså valgt at sætte karantænen i bero midlertidigt, så Guerrero kan deltage ved VM. Schweiziske domstol.

Karantænen til angriberen skyldtes, at han sidste år blev testet positiv for kokain i forbindelse med en VM-kvalifikationskamp mellem Peru og Argentina.

Paolo Guerrero, der indtog kokainen gennem en kop te, blev oprindeligt idømt et års karantæne af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

En appelinstans i Fifa halverede senere karantænen, hvilket ville have gjort det muligt for den i øjeblikket suspenderede Flamengo-spiller at deltage ved VM.

CAS forhøjede imidlertid karantænen tidligere i maj efter endnu en appelsag.

Anførerne for Perus tre gruppemodstandere ved VM, Danmarks Simon Kjær, Frankrigs Hugo Lloris og Australiens Mile Jedinak, er i samarbejde med de tre landes spillerforeninger og den internationale spillerforening (Fifpro) gået i forbøn for Paolo Guerrero, hvilket hasr skabt stor virak.

Simon Kjær og co. ønsker at lade Perus anfører spille med ved VM, selv om han altså er idømt karantæne.