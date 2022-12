Lyt til artiklen

'Jeg tror, vi vinder 3-1.'

Sådan lød Emmanuel Macrons forudsigelse over for mediet Le Parisien inden Frankrigs VM-ottendedelsfinale mod Polen.

Det var rigtigt nok slutresultatet, men den franske præsident kom med så præcis en forudsigelse, at den nærmest var profetisk.

Måske ærgrer han sig lige nu en lille smule over, at han ikke smed en lille skilling på opgøret – for det kunne formentlig have sikret ham en mindre formue.

Emmanuel Macron var godt tilfreds, da han overværet VM-finalen i 2018. Her vandt Frankrig 4-1 over Kroatien. Foto: Alexei Nikolsky

'Lewandowski scorer et mål, ligesom Mbappé eller måske Giroud, der gerne vil skrive historie. Og joker til det sidste franske mål,' lød det fra Macron.

Og det ramte mildest talt hovedet på sømmet. Frankrig bragte sig nemlig foran ved Olivier Giroud, der med sit mål blev den mest scorende på det franske landshold nogensinde.

Derefter sparkede superstjernen Kylian Mbappé franskmændene på først 2 og dernæst 3-0, inden Polen fik tilraget sig et straffespark i kampens døende minutter.

Det eksekverede Robert Lewandowski – godt nok ad to omgange, da det skulle sparkes om – og sendte bolden i nettet.

Og dermed var Macron-profetien gået i opfyldelse. Det eneste, der ikke var rigtigt, var, at han ikke satte navn på Frankrigs tredje mål.

Vanvittigt imponerende. Magnifique.