Den nye dokumentar om Nadia Nadim vil vise en anden side af hende, fortæller Viaplay.

Under EM nåede Nadia Nadim, der er ambassadør for VM i Qatar, at stille op til kritiske spørgsmål, da hun mødte ind i landsholdslejren.

Men kort efter blev der igen lukket ned, og hun affejede ethvert spørgsmål, der havde forbindelse til hendes giftige forhold med ørkenlandet.

Nu stiller hun omvendt op i en ny Viaplay-dokumentar, hvor selskabet hævder, at hun bliver stillet kritiske spørgsmål nok omkring sin ambassadørrolle for VM i Qatar.

Nadia Nadim taler til pressen før EM-slutrunden i sommer. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nadia Nadim taler til pressen før EM-slutrunden i sommer. Foto: Mads Claus Rasmussen

Når man ser på, hvordan Nadia Nadim har reageret på nogle af de spørgsmål – som vi blandt andet har stillet hende – så kan man jo undre sig over, at hun har lyst til at stille op i en dokumentar. Hvad er bevæggrunden for det?

»Hvis man har fulgt med siden 1. april (Hvor VM-ambassadørrollen blev offentliggjort, red.), så vil man møde en Nadia Nadim, som man ikke har set før. Noget som helst sted,« siger Viaplay-programdirektør Kenneth Kristensen til B.T. og fortsætter:

»Vi er meget tæt på, og man kan dårligt komme tættere.«

»Så er det op til dem, der ser med, at skabe sit eget billede. Vi kommer tættere på, end hvad man har været før.«

07 July 2022, Great Britain, London: Soccer: National team, Women, Euro 2022, Final training Denmark, Brentford Community Stadium: Denmark's Nadia Nadim. Photo by: Sebastian Gollnow/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Sebastian Gollnow Vis mere 07 July 2022, Great Britain, London: Soccer: National team, Women, Euro 2022, Final training Denmark, Brentford Community Stadium: Denmark's Nadia Nadim. Photo by: Sebastian Gollnow/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Sebastian Gollnow

Får hun penge for at være med?

»Nadia har fået kompensation for noget af den tid, vi har brugt med hende, og så har vi også købt brugsrettighederne på noget af hendes eget private videomateriale,« siger programdirektøren uden at komme beløbet nærmere.



Hvad håber I på med udgivelsen?

»Vi håber at kunne smide nogle nuancer ind, for det har været hårdt og relativt skingert.«

»Men vi vil også gerne sætte fokus på, hvad man skal gøre sig af tanker, inden man tager en beslutning, hvad enten man er politiker, sportsstjerne eller noget tredje.«

»Vi er gået tæt på – på godt og ondt.«

Nadim-dokumentaren har – med sine to episoder – premiere onsdag den 16. november på Viaplay.