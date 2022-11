Lyt til artiklen

Husk tilbage på sommeren 2021.

Skummende fadøl, fællessang i gaderne og lyse sommernætter ledsagede den danske ekstase under EM-slutrunden, hvor Danmark tilmed fik lov til at spille tre kampe på hjemmebane og blev overrumplet af den vanvittige opbakning.

Men i den qatarske ørken skal man spejde langt efter både fadøl og dansk folkefest.

Og det kan klart spille en rolle, mener en tidligere – mangeårig (!) – landstræner.

Morten Olsen var landstræner fra 2000-2015. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Morten Olsen var landstræner fra 2000-2015. Foto: Liselotte Sabroe

»Det nuværende hold har prøvet at spille på udebane med færre danske fans, end man har på hjemmebane. Men det er klart, det er en kæmpe fordel at spille på hjemmebane med det publikum, vi har nu,« forklarer Morten Olsen, der stod i spidsen for det danske landshold i 15 år.

Han husker selv, hvordan udsolgte kampe i Parken mod eksempelvis Italien og »Pordugal« var med til at løfte det danske landshold.

Situationen bliver dog langtfra den samme i Qatar, hvor Danmark spiller gruppekampe mod Tunesien, Frankrig og Australien. Tidligere blev det meldt ud, at der er solgt cirka 2100-2400 billetter i alt til danske fans.

Det kommer til at gøre en forskel.

»Vi kan ikke lyve os fra den tryghed, der ligger i at have en masse fans og opbakning. Den kan også være et pres, men det er den ikke for landsholdet lige nu, fordi Danmark har gjort det så godt på hjemmebane,« mener Morten Olsen.

»De trygge rammer, som især mindre lande som Danmark, Belgien og Holland har, er et stort pluspunkt. Men det bliver på udebane for alle i denne her slutrunde.«

Under EM i 2021 sejrede Danmark også ved kampe i eksempelvis Baku i Aserbajdsjan, hvor den danske opbakning var kraftigt reduceret på grund af den lange rejse.

Selv dér fik Danmark spillet sig videre.

Landstræner Kasper Hjulmand i snak med Morten Wierghorst (tv.) og Christian Poulsen (i midten). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand i snak med Morten Wierghorst (tv.) og Christian Poulsen (i midten). Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har bevist det her på udebane ved EM, hvor det heller ikke fik så stor betydning. Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke har nogen.«

I samme ombæring roser den tidligere landstræner den nuværende, Kasper Hjulmand. Med et glimt i øjet.

»Han har gjort det fantastisk. Det var ingen overraskelse for mig,« siger Morten Olsen om Hjulmand, der blev landstræner i sommeren 2020.

»Han er en fagligt dygtig fodboldtræner, en stor motivator og en, der sælger landsholdet godt. Du får ikke en bedre landstræner. Han er endda et fint menneske også. Det behøver man ikke at være, det har jeg jo bevist,« inden han bryder ud i latter.

VM 2022 bliver Kasper Hjulmands anden slutrunde i spidsen for landsholdet.

Om han når lige så mange som Morten Olsen, der har fire slutrunder som træner på cv'et, vil tiden vise.