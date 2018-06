Godmorgen.

Vi har været på langfart. Fredag tog vi turen fra Nizhny Novgorod til Saransk. I en Kia Cerato. Der sad vi så fire mand foruden vores russiske chauffør. Det gik, men det var også en lang tur med samtaleemner som havnen i Hanstholm og det russiske landbrug. Jeg vidste ikke, at mine kolleger var eksperter i det sidstnævnte, men åbenbart.

Vores videojournalist, Marc Killigren, var også ved at komme i problemer med det lokale politi i Saransk. Han ville meget gerne dokumentere, at politiet ikke ønskede at give vores chauffør indkørselstilladelse i byen, fordi hans nummerplade var fra en anden region. Der blev han ret bestemt bedt om at slette igen.

»Alternativet er, at du skal i fængsel,« mente fotograf Jens Nørgaard. Det havde Marc åbenbart ikke lyst til.

I kan snart se en video af hele den lange rejse fra Anapa til Saransk i øvrigt. Uden politidelen.

Men vi nåede frem. Også til Danmarks pressemøde, som var lidt specielt. Der var spørgsmål i øst og vest fra journalister fra alle steder i verden. Hareide fik dog lov at tale om kampen, og han lover, at Danmark kommer til at gå efter sejren mod Peru i aften. Derefter tog vi til vores 'hotel'. Det er en hytte på en campingplads 25 km fra Saransk. Det så først ud til, at Jens Nørgaard og Søren Hanghøj skulle sove i dobbeltseng sammen, og det var vi da nogle, der håbede. Men nu ser det ud til, at Jens Nørgaard skubber madrassen ned på gulvet i stedet desværre.

Der er lidt billeder fra Saransk her:

Det her er stadion i Saransk med Jens Nørgaard og Søren Hanghøj i forgrunden. Vis mere Det her er stadion i Saransk med Jens Nørgaard og Søren Hanghøj i forgrunden. Her er det Marc Killigren, der går imod den dygtige fotograf, mens Saransk kan ses i baggrunden. Vis mere Her er det Marc Killigren, der går imod den dygtige fotograf, mens Saransk kan ses i baggrunden.

Og så er der et billede af en velklædt russisk VM-vært:

Det her er manden, der styrer et af de russiske VM-studier. Vis mere Det her er manden, der styrer et af de russiske VM-studier.

Men hvad sker der omkring VM?

Fandarlings fra Peru

Det her bliver Perus VM. Måske ikke på banen, men på tribunerne. Kan du huske nordirerne for to år siden? Eller de islandske HU-råb? Vi er sikre på, at det kommer til at handle om Peru-fans denne gang. De kommer i titusindtal, og de er klædt i nationaldragter. Ja, og så vil de åbenbart gøre alt for at komme ind, som du kan læse herunder.

Amazing stories from the Peru fans taking over Russia. Favourite is the guy who was so worried he wouldn't get a ticket that he tried to put on 24kg so that he could qualify for one of Fifa's "easy access extra-width seats" (you need a BMI that is equal to or exceeds 35kg/m2). — Stuart James (@StuartJamesGNM) 15. juni 2018

En Peru-fan i Saransk. Foto: Efrem Lukatsky Vis mere En Peru-fan i Saransk. Foto: Efrem Lukatsky

En bjørn med vuvuzela

Det behøver ikke nærmere præsentation. Rusland...

Meanwhile at the World Cup A bear with a vuvuzela. Yes, a bear with a vuvuzela. Et opslag delt af 433 | Football (Soccer) (@433) den 14. Jun, 2018 kl. 1.42 PDT

Dani Alves laver musik

Han blev skadet kort inden VM, og vi kunne godt komme til at savne Dani Alves. Men han har heldigvis brugt tiden fornuftigt. Nu laver han musik. Og danser selv med i videon.

Hoy Es un dia muy especial para mi por dos razones; 1 por hacer música con mis amigos, 2 porque música Es lo que corre por mis venas carajooooo!! #goodcrazymood #SUAVE #dimeloooo @13pinto @thiagomatheus Et opslag delt af DanialvesD2 My Twitter (@danialves) den 15. Jun, 2018 kl. 8.26 PDT

Russisk ekstase

Russerne er ikke et ekstatisk folkefærd, men sejren på 5-0 over Saudi Arabien i åbningskampen fik da alligevel benene til at ekse under et par af de russere, vi så fredag aften. Og Vladimir Putin blev også glad. Pludselig ringede landstræneren Cherchesovs telefon under det efterfølgende pressemøde. Han forlod podiet for en stund og vendte tilbage, skriver USA Today.

»Det var statsoverhovedet, der ringede. Han bad mig dele sin tak med holdet og at fortsætte med at spille sådan,« fortalte Stanislav Cherchesov.

Og det blev slutningen på dette VM-overblik.

Lørdag går det løs med Danmark. Det bliver for vildt. Vi har her på B.T. to mand i marken for at følge alle de danske og peruanske fans. Det kan I følge med i hele dagen, og så drysser vi også lidt lækre artikler ud løbende. Det bliver en forrygende dag. Og Danmark vinder 1-0.

God weekend!