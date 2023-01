Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov



Danmark spiller nok engang om VM-medaljer efter en fornem præstation mod Ungarn i kvartfinalen.

I midterforsvaret kunne Henrik Møllgaard mærke præcist det øjeblik, hvor ungarerne knækkede og gav Danmark pladsen i semifinalen.

»De sidste ti minutter af første halvleg, der rammer vi dem virkelig, hvor det gør ondt. Og så ved vi godt, der kom lidt nerver i anden halvleg, men det punkterer vi fuldstændig. Og så var det dét. Det var tydeligt at mærke stemningen på banen. Der var ikke mere at give af,« siger Møllgaard og fortsætter:

»De kunne tidligt godt fornemme, at det ikke blev i dag. Da de først giver op, bliver det noget mærkeligt noget. At vinde med 17 mål i en kvartfinale burde ikke lade sig gøre,« siger Møllgaard med et underspillet smil.

Han er imponeret over danskerne, der nu skal op imod Spanien i semifinalen. Selvtilliden er i top i forhold til at tage guldet for tredje gang i træk.

»Hvis vi fortsætter på det niveau, har vi skabt forudsætningen for det. Hvis vi går på banen og spiller som i dag, er der mange, der får problemer. Som vi spiller, kan vi selvfølgelig vinde VM, det er der ingen tvivl om, men vi skal også gøre det i to kampe mere, før det er realistisk,« siger Møllgaard, der lover, danskerne har mere at give af.

»Vi kan godt tillade sig at sige, at vi er et rigtig godt turneringshold, fordi det har ikke lignet en million i mellemrunden, men vi har gjort det, der skulle til. Når der var tryk på mod Egypten, steppede vi op. Og nu er vi der, hvor vi skal være. Vi har stadig mere i tanken,« siger han.

Danmark møder Spanien fredag aften. Du kan følge det hele på bt.dk som altid.