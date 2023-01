Lyt til artiklen

Ti år i Paris blev i sommer skiftet ud med Danmark og Aalborg Håndbold for den danske superstjerne Mikkel Hansen.

Og det har været lidt af en omvæltning for Hansen, der sammen med nordjyderne har fået kritik i efteråret. Men ved sin side har han blandt andet haft sin landsholdskammerat og tidligere PSG-holdkammerat Henrik Møllgaard.

Møllgaard har gjort sit til, at Hansen har kunnet falde på plads, mens han pendler mellem København og Aalborg.

»Jeg har forsøgt at gøre, hvad jeg kunne for at få ham på plads i byen og i klubben. Jeg pendler også selv fra Aarhus. Det kan ikke sammenlignes med det, Mikkel har gang i fra København med helt små børn, men vi har haft mulighed for at have lidt længere dage i Aalborg. Ligesom ham bliver jeg også deroppe en gang imellem, når det giver mening,« siger Møllgaard til B.T.

Møllgaard og Hansen har fulgtes ad i Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Møllgaard og Hansen har fulgtes ad i Aalborg. Foto: Henning Bagger

Landsholdsspilleren har på nærmeste hold set, hvordan Hansen er blevet genstand for en massiv opmærksomhed. En opmærksomhed, han ikke har været vant til, når han har kunnet gå næsten anonymt rundt i de parisiske gader det seneste årti.

»Der er ingen tvivl, at Mikkel efter ti år er kommet hjem til noget andet. Det meste af hans liv har han spillet i PSG, hvor håndbold ikke var det største, men alligevel var der ingen grænser for, hvad der kunne lade sig gøre.«

»Nu er han så kommet hjem til Aalborg, der er en sportsgal by, hvor han ikke kan gå i fred. Det kan han lettere i København, men alle i Aalborg ved jo godt, han er dukket op. Det har han skullet vænne sig til,« siger Møllgaard, der har tippet Hansen om gode kaffesteder, hvor muligheden for at holde lav profil eksisterer i højere grad.



»Man kan sagtens gå igennem gågaden i Aalborg som håndboldspiller, men når Mikkel ikke går igennem hver dag, er der da lidt flere folk, der måske lige stopper op og beder om et billede eller en hilsen,« siger Aalborg-spilleren.

Aalborg Håndbold har været ramt af et formdyk i efteråret, og de sidste par måneder har Mikkel Hansen været ramt af kritik for sine præstationer. Det mener Møllgaard kommer af de massive forventninger til superstjernen.



»Jeg synes ikke, at Mikkel har været mere ved siden af skiven, end vi andre har været. Vi faldt alle sammen som hold,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror bare, der er mere kritik af ham, fordi han var kørt op til en Messias-rolle. Folk tænkte, at vi havde lige været i CL-finalen, så kommer Mikkel, og så løser alt sig bare. Det er ikke så nemt at integrere nye spillere. Ingen snakkede om, at Felix Claar var dårlig de første to måneder, men hvis Mikkel ikke laver otte, og vi taber, er det over det hele,« lyder det fra Møllgaard.

Ud over Møllgaard og Mikkel Hansen er Aalborg-spilleren Mads Hoxer udtaget til VM, der begyndte fredag.