Nicklas Bendtner skal ikke med til VM.

Det skal Andreas Bjelland, Mike Jensen og Peter Ankersen heller ikke, men det er altså den 30-årige Rosenborg-angriber, der løber med opmærksomheden ved sit fravær. Et fravær, som landstræner Åge Hareide har besluttet, efter Nicklas Bendtner pådrog sig en skade, som holdt ham ude af testkampen mod Sverige lørdag aften i Stockholm.

»Bendtner og Bjelland er ude, fordi vi ikke tror, at de når at blive klar til den første kamp mod Peru,« lyder forklaringen fra Åge Hareide i en Facebook-video fra DBU.

Og det er altså en beslutning, der vækker følelser derude. Her er et udpluk af reaktionerne på VM-vragningen af Nicklas Bendtner:

for bendtner må dette være som å pådra seg kyssesyken rett før guttas avreise til hersonissos — Mads Gudim Burheim (@Madsgburheim) 3. juni 2018

»For Bendtner må det her være som at pådrage sig kyssesyge lige inden drengeturen til Hersonissos, skriver norske Mads Gudim Burheim med hentydning til, hvor meget Bendtner havde set frem til netop VM-slutrunden.

Christian Eriksen, Nicklas Bendtner, Kasper Schmeichel og Viktor Fischer under landsholdets træning i Helsingør onsdag den 30 maj 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Christian Eriksen, Nicklas Bendtner, Kasper Schmeichel og Viktor Fischer under landsholdets træning i Helsingør onsdag den 30 maj 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

For det var Nicklas Bendtners helt store mål. Det seneste år har han kæmpet sig tilbage på fodboldbanen fra bænkebidder i Wolfsburg og Nottingham Forest til topscorer i Rosenborg og comeback på landsholdet. Men nu sætter en skade altså en stopper for VM-drømmen. Og det får da også Rosenborg-fansene til at bekymre sig.

Og hva skjer med Bendtner og RBK nå? De hadde selvfølgelig håpet på en solid bunke med kroner etter VM, men nå blir det vanskeligere. Hvor motivert kommer han til å være i fortsettelsen? — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 3. juni 2018

»Og hvad sker der med Bendtner og Rosenborg nu? De havde selvfølgelig håbet på en solid bunke kroner efter VM, men nu bliver det sværere. Hvor motiveret kommer han til at være i fremtiden?, spørger Jesper Mathisen, mens flere danske journalister og fodboldfans også har reageret på nyheden om et VM uden Nicklas Bendtner:

Møgsurt for Bendtner og Bjelland. Ja, også for Mike Jensen og Peter Ankersen, men det er bare ekstra ondt, når det er skader, der spolerer drømmene. Tillykke til resten! #voreslandshold — Mette Cornelius (@mettecornelius) 3. juni 2018

»Møgsurt for Bendtner og Bjelland. Ja, også for Mike Jensen og Peter Ankersen, men det er bare ekstra ondt, når det er skader, der spolerer drømmene. Tillykke til resten! #voreslandshold,« skriver journalist og tv-vært Mette Cornelius.

Nicklas Bendtner tog en løbetur rundt om banen på Friends Arena i Stockholm, mens holdkammeraterne trænede dagen inden lørdagens testkamp Foto: JONATHAN NACKSTRAND Nicklas Bendtner tog en løbetur rundt om banen på Friends Arena i Stockholm, mens holdkammeraterne trænede dagen inden lørdagens testkamp Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Skal vi indsamle et støtte Tweet til vores allesammens Nicklas Bendtner? Jeg håber at så mange vil støtte op om det her. ALLE i mit feed bedes skrive følgende hashtag. som støtte til Bendtner lad os se hvor langt det kan række ud! #BENDTNERTILVM — Daniel Holm (@DanielHolm9) 3. juni 2018

»Skal vi indsamle et støtte Tweet til vores allesammens Nicklas Bendtner? Jeg håber at så mange vil støtte op om det her. ALLE i mit feed bedes skrive følgende hashtag. som støtte til Bendtner lad os se hvor langt det kan række ud! #BENDTNERTILVM,« skriver fodboldspilleren Daniel Holm.

Bendtner & Bjelland tabte kampen mod tiden, de to vil blive savnet.. Bjelland som Kjærs faste makker -vigtig i opspillet, skaber ro, etc.. Ærgerligt DK rejser til VM uden en venstrebenet stopper.. Bendtners erfaring, afslutnings kvalitet, humør, må DK også klarer sig uden.. — Francis Dickoh (@FrancisKSDickoh) 3. juni 2018

Bjelland og Bendtner ikke med til VM.

Specielt Andreas Bjelland bliver savnet. Undervurderet i kvalen. Skaber ro og sætter spillet.

Bendtner havde uanset hvad været en god joker at råde over.

Øv!

Også goodbye til Peter Ankersen og Mike Jensen. #Landsholdet — Andreas Kraul (@KraulDR) 3. juni 2018

Bendtner har boet et helt år i fucking Norge til ingen verdens nytte. Bitter roulade! #vmdk — Mads Møller (@JorgeMads) 3. juni 2018

Bendtner med 3 mål i 11 kampe i freaking Tippeligaen, har ikke vist noget som helst specielt på landsholdet efter comebacket + han angiveligt er småskadet. Det havde været en større skandale at tage ham med til #vmdk #Overvurderet #LeverPåNavnet. — Martin Hansen (@mufcdk) 3. juni 2018