Hun har været i fokus igen og igen.

Den kroatiske model Ivana Knöll er uden tvivl blevet den mest kendte fan ved VM i Qatar.

Nu vækker hun opsigt igen.

I forbindelse med kampen mellem Kroatien og Brasilien blev den tidligere Miss Kroatien konfronteret af vagterne på stadion.

Ivana Knöll sender et hjerte til sit elskede kroatiske landshold, der endte med at vinde over Brasilien efter straffesparkskonkurrence. Foto: Friedemann Vogel Vis mere Ivana Knöll sender et hjerte til sit elskede kroatiske landshold, der endte med at vinde over Brasilien efter straffesparkskonkurrence. Foto: Friedemann Vogel

Det skriver blandt andre The Sun og det kroatiske medie Jutarnji.

Ifølge det kroatiske medie, der har billeder af episoden, var det hendes røde latexbukser, der var for meget for sikkerhedsvagterne, som hun efterfølgende diskuterede heftigt med.

The Sun skriver dog, at det virkelige problem var, at hun havde forladt sit sæde for at få taget billeder.

Hun har i forbindelse med hver kamp ved VM, hun har set, haft et photoshoot på stadion.

Vagterne skulle have bedt hende om at finde tilbage til sin plads.

Tyske Bild har talt med hende under VM-slutrunden.

Her afslørede hun, at hun havde sagt nej til lidt af et tilbud fra et stort magasin. Det kan du læse mere om HER.

Efter Kroatiens sejr over Japan i ottendedelsfinalen delte hun en kæk video på Instagram. Fredag var det så Brasilien, der fik sådan en med på vejen, efter Kroatien også havde sendt VM-favoritterne ud af turneringen.