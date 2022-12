Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den kroatiske model Ivana Knöll har gang på gang fået stor opmærksomhed på tribunerne ved VM-slutrunden i Qatar.

Hun er rejst til ørkenstaten for at støtte Kroatien, og her bærer hun påklædninger, som ikke helt lever op til qatarernes idé om anstændig påklædning.

»I Qatar bør man på alle offentlige steder være anstændigt påklædt. Det gælder særligt i offentlige bygninger og ved religiøse helligdomme. Der er ikke krav til kvinder om at bære slør eller anden tildækning,« skriver Udenrigsministeriets i deres rejsevejledning til Qatar.

Ivana Knöll har været kritisk over for Qatars kvindesyn, og til kvartfinalen mellem Kroatien og Brasilien vakte hun på ny opsigt på tribunerne i et outfit i Kroatiens røde og hvide farver.

Foto: Friedemann Vogel Vis mere Foto: Friedemann Vogel

Ivana Knöll har tidligere udtalt, at hun ikke engang har tøj med til slutrunden, der kan dække hele kroppen.

I et interview med tyske Bild fortæller hun nu, at det har medført lidt af tilbud fra et stort magasin.

»Playboy har allerede kontaktet mig. Jeg sagde nej til at blive fotograferet nøgen, men at skrive historier om mig er okay,« fortæller Ivana Knöll.

Hun fortæller også, at der kun har været positive reaktioner fra fans og de lokale. Det er kun på sociale medier, at reaktionerne har været af en anden negativ karakter.

Den kroatiske model Ivana Knoll poserer på tilskuerpladserne inden kvartfinalen mellem Kroatien og Brasilien. Foto: Friedemann Vogel Vis mere Den kroatiske model Ivana Knoll poserer på tilskuerpladserne inden kvartfinalen mellem Kroatien og Brasilien. Foto: Friedemann Vogel

Ivana Knöll siger, at hun vil være at finde på tribunerne i Qatar og heppe på Kroatien så længe, at de stadig er med turneringen.