Et særligt flag har de seneste dage skabt stor opmærksomhed og medført stærke reaktioner – og nu går FIFA ind i sagen.

Der er tale om et flag med klare politiske undertoner, som hang i Serbiens omklædningsrum inden VM-gruppekampen mod Brasilien.

På flaget er Kosovos landområde indlemmet som en del af Serbien, og ifølge NRK er der skrevet 'ingen overgivelse' på flaget.

Nu kan flaget koste Serbiens VM-mandskab en straf, skriver Reuters, som oplyser, at FIFA har åbnet en disciplinærsag.

Flaget i Serbiens omklædningsrum har fået stor kritik. Foto: Hajrulla Çeku/Twitter

Kosovos kulturminister Hajrulla Çeku har delt et billede af flaget på Twitter og er rasende på det serbiske fodboldforbund.

»Skandaløse billeder fra det serbiske omklædningsrum, der sender signaler om had, xenofobi og folkemord mod Kosovo og udnytter VM-platformen.«

»Vi forventer konkrete reaktioner fra FIFA,« skriver Hajrulla Çeku.

Kosovos fodboldforbund og olympiske komité har klaget over flaget til FIFA og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og krævet handling.

Og det er altså nu sat i værk.

FIFA har i en kort meddelelse slået fast, at Serbien er sigtet for 'fornærmende' adfærd samt for at bruge en sportslig begivenhed til at demonstrere et ikke-sportsligt budskab.

I 2008 udråbte Kosovo sig selv som selvstændig.

Det er siden blevet anerkendt af blandt andet Danmark, USA og en lang stribe europæiske lande. Kosovo deltager også som selvstændigt landshold i turneringer under både FIFA og UEFA.