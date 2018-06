Et opslag på Twitter fra den britiske milliardær Alan Sugar har bestemt skabt debat.

For i forbindelse med Senegals kamp tirsdag lavede han et opslag med et billede af Senegals holdopstilling fra kampen mod Polen. Det var dog den dertilhørende tekst, der skabte stor debat.

’Jeg kan genkende disse fyre fra stranden i Marbella. Multitaskende,’ skrev den 71-årige tidligere politiker til billedet med henvisning til de mænd, der står og sælger merchandise på de spanske strande.

Og det fik mange til tasterne, da de mente, opslaget var upassende og havde racistiske undertoner.

Just a racist piece of shit, then. pic.twitter.com/pQZVMlxkdc — Daniel Storey (@danielstorey85) 20. juni 2018

’Det her er akavet og totalt uacceptabelt,’ skrev journalisten Melissa Reddy til billedet, mens fodboldskribenten Daniel Storey direkte kaldte Alan Sugar for racist. En holdning, som mange på det sociale medie delte.

I første omgang stod Alan Sugar ved det han havde skrevet og kaldte reaktionerne for overdrevne.

Efter lige knap halvanden time valgte Alan Sugar dog alligevel at slette sit originale opslag, men han holder fast i, at der er tale om en joke.

’Jeg fejlvurderede mit tidligere tweet. Det var på ingen måde meningen at fornærme nogen, og mit forsøg på at være morsom gav tydeligvis bagslag. Jeg har slettet tweetet og beklager meget,’ skriver Alan Sugar.

I misjudged me earlier tweet. It was in no way intended to cause offence, and clearly my attempt at humour has backfired. I have deleted the tweet and am very sorry. — Lord Sugar (@Lord_Sugar) 20. juni 2018

En undskyldning der af nogen bliver godtaget, mens andre mener, den ikke virker oprigtig.

'Det virker overhovedet ikke ærligt. Hvis du skal undskylde, så gør det ordentligt eller lad være,' skriver en bruger.

Alan Sugar er ikke den eneste, der er blevet anklaget for at være racistisk under dette års VM. Også den tidligere fodboldspiller Diego Maradona blev anklaget for at lave racistiske håndbevægelser mod en sydkoreansk fan.

Noget, som Diego Maradona på sin Instagram efterfølgende nægtede at have gjort.