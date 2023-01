Lyt til artiklen

I årevis har Mikkel Hansen været et synonym for det danske håndboldlandshold og et sikkert svar, når der skulle satses på en topscorer forud for diverse slutrundekampe.

Men sådan står det ikke til længere, efter Mathias Gidsel har taget Håndbolddanmark med storm.

Hos Danske Spil mærker de også, at flere danskere nu tror mere på Gidsel som topscorer i kampene, end de gør på Mikkel Hansen.

»Vi kan se, at når det gælder topscorerspillene på de enkelte kampe, så kommer der langt flere væddemål på Mathias Gidsel end på Mikkel Hansen. Og når det gælder den samlede danske VM-topscorer, så hedder indskuddene 70-30 i Gidsels favør over Mikkel Hansen,« siger oddssætter Peter Emmike Hansen i en pressemeddelelse.

Langt flere danskere spiller nu penge på Mathias Gidsel end på Mikkel Hansen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Langt flere danskere spiller nu penge på Mathias Gidsel end på Mikkel Hansen. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge Danske Spil er der tale om et historisk tronskifte og en langvarig epoke, der nu er ved at nå vejs ende.

»Det var en tendens, vi så småt så allerede under sidste års EM, hvor der også begyndte at være mange, der spillede på Mathias Gidsel, men der var oddset på Gidsel også højere, hvilket har gjort det mere attraktivt at spille på ham,« fortæller Peter Emmike Rasmussen og fortsætter:

»I år var Mikkel Hansen kun svag topscorerfavorit før turneringen, og efter de første kampe er han blevet overhalet af Mathias Gidsel som topscorerfavorit med deraf lavere odds til følge, men danskerne spiller stadig mere på ham end på Mikkel Hansen. Til kampen mod Tunesien var der flere end dobbelt så mange, der spillede på Mathias Gidsel som topscorer som på Mikkel Hansen.«

Om Gidsel endnu en gang kan leve op til favoritværdigheden, kan du få svar på i aften, hvor Danmark tørner sammen med USA.

Kampen starter 20.30, og du kan følge den live her på bt.dk.