Han kunne nærmest ikke være mere ligeglad, når man spørger ham om det.

For selv om Mikkel Hansens comeback til dansk håndbold ikke har levet op til forventningerne, giver han intet for den kritik, han har fået i løbet af efteråret.

Et efterår, der på ingen måde har været godkendt for hverken Aalborg Håndbold eller landsholdsstjernen i de europæiske kampe.

»Vi er skuffede over, at vi ikke har leveret på et højere niveau. Vi må bare kigge os selv i spejlet og sige, at vi ikke har gjort det godt nok,« fortæller Mikkel Hansen til B.T. forud for januars VM-slutrunde i Sverige og Polen.

En slutrunde, der kommer efter flere måneder med et hårdt pendlerliv for Mikkel Hansen.

Han bor nemlig i København, mens han spiller på det nordjyske storhold. Noget, som flere har påpeget som årsagen til, at den 35-årige håndboldstjerne ikke har fundet sit topniveau frem i Aalborg – endnu.

Men den spekulation afviser hovedpersonen dog prompte.

Har det påvirket dit spil?

»Nej, ikke umiddelbart.«

Har du overvejet at flytte til Aalborg?

»Nej.«

Flere har kritiseret dit spil og ment, at du bør pakke kufferten og flytte til Aalborg hurtigst muligt. Hvad tænker du om det?

»De må kloge sig alt det, de vil. De har nok ikke selv prøvet at være i situationen, og de kender heller ikke min situation. Så det må de såkaldte eksperter bruge al den tid på, de vil. Det kommer ikke til at ændre på min beslutning.«

Men har de ikke en pointe?

»Nej, det synes jeg ikke. Jeg overnatter også tit i Aalborg og er på lige fod med de andre i truppen. Så hvor jeg bor, det har ikke den store betydning.«

Er du tilfreds med det, du har præsteret, efter du er vendt hjem?

»Jeg tror ikke, at der nogen af os deroppe, der er tilfredse. Vores resultater har ikke været gode nok. Det giver lidt sig selv.«

Du er startet på bænken i nogle kampe. Havde du regnet med det?

»Sådan er det jo. Vi har mange kampe, og nogle gange starter man inde, og nogle gange starter man ude. Vi ved, det er en lang sæson. Vi skal forhåbentlig gøre os gældende i alle tre turneringer.«

Aalborg Håndbold indtager i skrivende stund en sjetteplads i Champions League-gruppespillet.

Danmark åbner VM fredag 13. januar i Malmø mod Belgien.