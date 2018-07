At kunne grine af sig selv er en god ting.

Det viser den engelske landsholdsspiller Kyle Walker efter tirsdagens dramatiske VM-triumf, hvor England sendte Colombia ud af slutrunden efter nervepirrende straffesparkskonkurrence.

Den blev dog uden Kyle Walker.

Backen måtte udgå af den nervepirrende 1/8-finale i den forlængede spilletid med det, der lignede en slem krampe. Inden sin udskiftning betød smerterne, at han måtte lægge sig i græsset og strække ud med benene lige op i vejret.

Se bare her:

Kyle Walker har ondt. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Kyle Walker har ondt. Foto: KAI PFAFFENBACH

Det er den sjove positur, som Kyle Walker joker med i et tweet.

Han skriver:

»Far, kan du vise mig det billede, hvor I løber efter at være kommet i kvartfinalerne?«

»Nej, min søn.«

Dad, can you show me that photo of you guys running after reaching the quarter final?

-“Nah son pic.twitter.com/WbY5StQRLQ — Kyle Walker (@kylewalker2) July 3, 2018

Kyle Walker har altså kombineret sin egen pudsige strækøvelse med de jublende engelske spillere.

I virkeligheden stod han ude blandt reserverne på sidelinjen, hvor han efter afgørelsen humpede ind på banen ude at stand til at følge med holdkammeraterne.

Og faktisk var det tilsyneladende så slemt fat med Manchester City-backen, at han efter kampen måtte bæres rundt af sin klub- og landsholdskammerat John Stones. Iført klipklappere.

John Stones bærer på Kyle Walker. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere John Stones bærer på Kyle Walker. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Men Kyle Walkers selvironi er blevet godt modtaget på Twitter, hvor mere end 116.000 har liket billedet og beskeden. Mere end 33.000 har kommenteret det.

I det hele taget blev der jubleet hæmningsløst blandt englændere efter sejren. Både på banen i Moskva - og i tv-studiet.

Det kunne eksempelvis også ses hos ITV, hvor den tidligere landsholdsspillere Ian Wright gik bananas, efter at Eric Dier scorede på det afgørende straffespark for England. Her hoppede han rundt med andre tidligere landsholdsspillere som Lee Dixon og Gary Neville.

Love this country ❤️Love this team @GNev2 @LeeDixon2 @itvfootball pic.twitter.com/ZYzftSf96C — Ian Wright (@IanWright0) July 3, 2018

England spiller på lørdag VM-kvartfinale mod Sverige.