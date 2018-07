Det har ikke fungeret for den danske venstreside i første halvleg af 1/8-finalen mellem Danmark og Kroatien.

Sådan er meldingen fra Tommy Bechmann, der er ekspert på Eurosport. På Twitter har Hobro-træner Allan Kuhn luftet sin bekymring over den danske venstre side, og den bekymring deler Tommy Bechmann.

Ja, men det har vi vel aldrig haft i denne slutrunde....... — Tommy Bechmann (@TommyBechmann) 1. juli 2018

»De er bare for lette at spille over lige nu. Sådan har det været gennem hele turnering, der har der været problemer rent defensivt,« fortæller Bechmann til B.T. Sport.

Til kampen er Jonas Knudsen fra Ipswich kommet en til sine første VM-minutter, og det er sket på trods af Jens Stryger Larsen. Det har været en lidt blandet fornemmelse, mener Bechmann.

»Man kan håbe på lidt mere fra Jonas Knudsen. Han fik en god start med det lange indkast, der gav det danske mål, og det kan være vigtigt at bruge videre frem i kampen. Defensivt fik han en skidt start. Han er kommet lidt bedre med og har fået lukket bedre af, men han mangler også noget mere hjælp i defensiven. Kroatiens backs kommer med frem hver gang, og der mangler bare noget mere fra venstresiden,« siger Tommy Bechmann.

