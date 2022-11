Lyt til artiklen

Den danske fodboldlegende Michael Laudrup har selv boet og arbejdet i Qatar.

Det skandaleombruste land, hvor verdens største sportsbegivenhed blev sparket i gang søndag aften, har været genstand for massiv kritik i de seneste år.

Men én ting mangler i debatten, skriver Michael Laudrup i en kommentar i Berlingske.

Han mener, at ingen kan overskue konsekvenserne af at afbryde alt samarbejde med Qatar og andre lande, som ikke respekterer menneskerettighederne.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge medierne: 'I har været meget kritiske over for sportsfolk, der (sam-) arbejder med Qatar eller andre lande i Golfstaterne. Mener I så også, at Danmark skal stoppe al samhandel med disse lande samt politiske relationer, eller gælder det kun for sportsfolk og sportens verden?'« skriver Michael Laudrup.

Hvis svaret er 'nej', mener fodboldlegenden, at der er tale om dobbeltmoral og hykleri.

Michael Laudrup fortsætter med at fremhæve en række spørgsmål, som alt fra den fungerende udenrigsminister Jeppe Kofod til Dansk Industri bør svare på.

»Jeg mener, at det først er, når man kender alle konsekvenserne og eventuelt bliver ramt af dem, at ens holdninger for alvor skal stå deres prøve,« slutter Michael Laudrup sin kommentar.

Hans bror, Brian Laudrup, var for nylig i lidt af et stormvejr, da han figurerede i reklamer for Visit Dubai.

Den flirt kostede Brian Laudrup tjansen som VM-ekspert på TV 2, og Politiken droppede en podcast med ham.