VM-drømmen lever for den argentinske superstjerne Lionel Messi.

For efter en 2-0-sejr over Polen onsdag aften er fodboldikonet og resten af Argentina-mandskabet videre til 1/8-finalerne ved slutrunden i Qatar.

Men på trods af den store forløsning, var der alligevel en episode i kampen, der gjorde Messi rasende.

En episode, han selv havde hovedrollen i.

Foto: GIUSEPPE CACACE

I første halvleg brændte verdensstjernen nemlig et straffespark, der efterlod de mange argentinske fans i chok på VM-stadionet i Doha, inden to scoringer alligevel sikrede sydamerikanerne sejren.

Efter kampen holdt Messi dog heller ikke ligefrem igen, da han skulle sætte ord på sin egen indsats.

»Jeg er sur. Sur over, at jeg missede det straffespark. Men holdet kom stærkt igen efter min fejl. Vi vidste, at når det første mål kom, ville det ændre spillet fuldstændig,« forklarede han ifølge nyhedsbureauet AFP.

I 1/8-finalen venter der nu et opgør mod Australien, som onsdag aften sendte Danmark ud af VM efter en katastrofal slutrunde af Kasper Hjulmand og co.

Lionel Messi kommer derfor næppe til at undervurdere den australske modstander. Det slog han fast efter onsdag aften.

»Kampen mod Australien bliver svær – alle kan slå alle. Det er meget lige, og som altid skal vi forberede os til kampen bedst muligt.«

Argentina møder lørdag Australien, mens Danmark må rejse hjem efter en historisk fiasko.