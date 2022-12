Lyt til artiklen

Ti billeder af Argentinas VM-fejring udgør tilsammen et opslag, som nu har slået rekorden for flest likes på Instagram.

Det er holdets anfører og største stjerne, Lionel Messi, der har delt det med sine mange følgere på det sociale medie.

Over 57,5 millioner brugere har trykket på det lille hjerte, der markerer, at man synes godt om et opslag.

Den hidtidige rekord tilhørte brugeren world_record_egg, der siden januar 2019 har fået cirka 56,2 millioner likes. Det er et billede af et æg, der havde som formål at slå rekorden.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Leo Messi (@leomessi)

På Messis billeder ser man blandt andet den mangeårige FC Barcelona-spiller holde VM-trofæet over hovedet. På et andet fejrer han en scoring med sine holdkammerater, og på de øvrige markeres VM-triumfen på forskellige måder.

Det er ikke længe siden, at et opslag med offensivstjernen senest havde kurs mod at slå rekorden.

Umiddelbart før VM udsendte hans evige konkurrent Cristiano Ronaldo i samarbejde med modehuset Louis Vuitton et billede af de to fodboldstjerner i færd med at spille skak. Det har fået lidt over 42 millioner likes.

Argentina vandt søndag VM-finalen i Qatar mod Frankrig efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Argentinerne landede natten til tirsdag lokal tid til en stor hyldest i hovedstaden Buenos Aires.

Trods det sene tidspunkt var tusindvis af fans mødt op for at få et glimt af deres helte. Fejringen fortsætter senere tirsdag i Buenos Aires' gader.

