Den sidste dans.

En æra slutter med VM-finalen søndag, når en af verdens bedste fodboldspillere spiller sin sidste VM-kamp.

Det bliver nemlig Lionel Messis farvel til VM.

Det slår den argentinske troldmand fast til mediet Olé.

Lionel Messi kysser snart VM farvel. Bliver det et guld- eller sølvkys søndag? Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Lionel Messi kysser snart VM farvel. Bliver det et guld- eller sølvkys søndag? Foto: KAI PFAFFENBACH

»Ja, helt sikkert. Der er mange år til næste VM. At slutte på den her måde, er det bedste,« siger Messi.

Den 35-årige superstjerne scorede og assisterede, da Argentina bankede Kroatien med 3-0 i semifinalen tirsdag.

»Jeg er meget glad for at opnå dette. At slutte mit VM-eventyr ved at spille min sidste kamp i en finale,« fortsætter Messi.

»Alt jeg har oplevet ved dette VM er meget spændende. Det folk oplever – hvordan folk i Argentina nyder det.«

Messi blev Argentinas mest scorende nogensinde ved VM, da han bragte sit land foran i kampen mod Kroatien.

Søndag bliver han den spiller, der har spillet flest VM-kampe i historien. Men det bliver også enden på Messis VM-historie.