Anapa. Bynavnet lugter på en måde af både sol, sommer og saltvand.

Og det er præcis, hvad det danske VM-landshold landede midt i mandag eftermiddag. Et ferieparadis – eller helvede – alt efter temperament.

For er man til tivolistemning, mænd med aber og papegøjer, oppustelige vandrutsjebaner ude midt i havet og tusindvis af badegæster på en lang, finkornet sandstrand beskyttet af klitter, er Anapa stedet. Er man modsat ikke til indbegrebet af en ferieby, er landsholdets tilholdssted og base camp de kommende uger, ikke himmel på jord.

Det danske VM-hold er landet i den russiske turist- og badeby Anapa, der agerer base camp for Christian Eriksen og co. de kommende uger. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Stranden i Anapa, hvor børnefamilier og bedsteforældre får tiden til at gå. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Stranden i Anapa Foto: Jens Nørgaard Larsen

B.T.s udsendte nåede feriebyen beliggende ved Sortehavets kyst sent søndag aften efter tre timers flyvetur til Moskva domineret af mexicanske journalister med hang til at filme ud af flyvinduer og en endnu større hang til den store, blonde dansker på Business Class – en i russiske sammenhænge kontroversiel mand ved navn Peter Schmeichel.

Mens Schmeichel stod af i Moskva, hvor jobbet på Russia Today trækker, fortsatte B.T videre med indenrigsfly sydpå til Anapa. To timer syd for Moskva – ikke langt fra den omtalte og omstridte Krim-halvø – ligger badebyen, hvor det danske VM-hold nu har indlogeret sig på Hotel Beton Brut.

Spillerne ankommer til Anapa Lufthavn med det danske fodbold landshold i Rusland. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe
Landstræner Åge Hareide og co ankommer til Anapa Lufthavn med det danske fodboldlandshold. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Hotellet, der ligger få kilometer fra den lille, intime lufthavn, hvor landsholdet landede med deres chartrede fly mandag eftermiddag, lever godt op til det knap så charmerende navn. Stemningen synes god med loungemusik og gode udsigtsposter bag den stærkt bevogtede indgang – men beton er beton. Og Beton Brut er bygget i… Ja, du har nok gættet det.

Hotellet, der ligger på en bakketop få hundrede meter fra Sortehavet, har i anledning af det danske VM-holds ankomst bygget om, så der nu er blevet plads til en ’Players Lounge’, hvor de danske spillere kan hygge med PlayStation, bordtennis, brætspil, billard og endda et kortspil, hvor ordet ’Uno’ aldrig er en dårlig ting at råbe.

Landsholdets hotel, hvor de 23 spillere, trænerne og et stort hold af øvrige DBU-medarbejdere som minimum skal bo indtil to dage før den afsluttende gruppekamp mod Frankrig den 26. juni, er beliggende cirka 12 kilometer nord for Anapas centrum. Langt oppe af den sandstrand, der med sit lave vand, sine børneklubber og sine både helt og halvt færdige hoteller, årligt tiltrækker flere millioner russiske turister.

Strandpromenaden i Anapa med små butikker og masser af forlystelser. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Strandpromenaden i Anapa. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Spillerne ankommer til Beton Brut Hotel, hvor det danske fodboldlandshold opholder sig under VM. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Anapa er i vintermånederne hjem for knap 60.000 faste beboere. Men i højsæsonen huser byen og det omkringliggende område op til en million mennesker ad gangen. Anapa er Costa del Sol eller Algarve-kysten med én væsentlig forskel. Den er det på russisk. Turisterne er russiske, der tales udelukkende russisk og menukortene på byens mange restauranter er naturligvis udelukkende udstyret med de for en dansker knap så letlæselige kyrilliske bogstaver.

At der er et VM-hold i byen er svært at afkode, når alt drukner i turisme. De lokale medier skriver om det danske landsholds ankomst, men ellers er et blomsterbed i dannebrogsfarver udenfor det rød-hvide hotel noget nær eneste tegn på, at Christian Eriksen, Thomas Delaney og resten af de danske spillere nu er ankommet.

For det er de. Danmark er landet i Anapa og i Rusland. Nu mangler bolden bare at rulle, før VM for alvor er i gang.