Der blev foretaget fire anholdelser og 16 ransagninger fredag ​​i Bruxelles i en korruptionssag, der involverer Qatar.

Aktionen var et led i en omfattende antikorruptionssag, der bliver udført af den føderale anklagemyndighed.

Det afslører de to belgiske medier Le Soir og Knack.

En leder i ​​den internationale fagforening, International Trade Union Confederation (ITUC), ved navn Luca Visentini er blevet arresteret sammen med et tidligere italiensk medlem af Europa-Parlamentet, Pier-Antonio Panzeri. Begge er mistænkt for at have modtaget betalte 'tjenester' fra VM-værterne. En ngo-direktør og en parlament-assistent blev ligeledes anholdt fredag morgen.

Det er en belgisk retsinstans, der iværksatte bølgen af ransagninger fredag morgen efter en undersøgelse blev åbnet i midten af ​​juli 2022.

Ifølge de belgiske medier skulle der være tale om en kriminel organisation, der har infiltreret personer i Europa-Parlamentet og som er mistænkt for at påvirke unionspolitikken.

Qatar er i den forbindelse mistænkt for at påvirke både de økonomiske såvel som de politiske beslutninger i parlamentet i Bruxelles.

De belgiske medier kalder det for en 'potentielt eksplosiv sag', der nu er brudt ud midt under VM-slutrunden i Qatar.

De 16 ransagninger er blevet foretaget på 14 forskellige adresser i flere dele af Bruxelles.

»Ransagningerne blev udført som led i en bred efterforskning for påståede handlinger af en kriminel organisation, korruption og hvidvaskning af penge,« skriver de to belgiske medier.

Anklagemyndigheden i sagen nævner dog ikke Qatar, men flere velinformerede kilder fortæller til Le Soir og Knack, at der er tale om VM-værterne

Medierne skriver, at sagen omhandler det faktum, at Qatar vil forsvare det meget omdiskuterede VM og landets manglende menneskerettigheder – herunder migranterarbejdernes miserable arbejdsvilkår.