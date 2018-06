Diego Maradona blev kørt på hospitalet efter Argentinas kamp tirsdag aften. Det skriver flere internationale medier.

Det var ikke kun det argentinske spil på banen, der trak overskrifter tirsdag aften, da Lionel Messi og co skrabede sig videre fra puljen til VM med en sejr over Nigeria. Også superstjernen Diego Maradona, som kameraerne ynder at filme i nærmest en hver situation, blev genstand for mediernes skriblerier i forbindelse med hans tilstedeværelse på stadion. Først og fremmest fordi Maradona kort efter sejren og det videre avancement blev filmet på tribunen med begge midterfingre i strittende hilsen ud over stadion.

Men efter den kontroversielle situation måtte Maradona tilses af lægekyndigt personale på stadion, og efterfølgende blev han kørt på hospitalet.

ESPN-journalisten Diego Cora har på Twitter delt et billede af den argentinske fodboldlegende, som bliver tilset af paramedicinere. I tweetet beskriver journalisten, hvordan Maradona skal være blevet kørt en tur på hospitalet, efter han blev tilset.

Maradona tuvo que ser atendido por los médicos y fue llevado a un hospital. El video que circula muestra cuando lo sacan descompensado. https://t.co/9D4FLd55Ah — DiegoCora_ESPN (@diegocora_ESPN) 26. juni 2018

På sociale medier blev en video fra minutterne efter kampens afslutning også delt flittigt. Her ser man Maradona blive hjulpet fra tribunen.

Se nos va...

Así quedó Diego después del partido. #ARG #Rusia2018 pic.twitter.com/0TMiH9luDj — Sebastián Torok (@sebatorok) 26. juni 2018

Flere internationale medier - herunder The Sun og The Independent - beskriver således, at Maradona, der af mange regnes for den bedste fodboldspiller gennem tiderne har en religion i sit navn i hjemlandet, blev kørt på hospitalet. Årsagen til hospitalsturen står dog endnu ikke klar.

Selvom det efterhånden er en del år siden, Maradona selv var aktiv i den argentinske landsholdstrøje, så er han ofte at finde på tribunen, når Messi, Aguero og Di Maria spiller i den blå-hvide trøje. Og tirsdag aften var det en sand gyser, Maradona og de mange tilrejsende argentinske fans måtte udstå.

Efter først at være kommet foran, måtte Argentina se Nigeria udnytte et straffe til 1-1. Sidenhen tydede meget på, at Nigeria blev snydt for endnu et straffe efter en kontroversiel VAR-dom. Og så kunne Marcos Rojo med få minutter tilbage af kampen gøre det til 2-1 i argentinsk favør og dermed sikre viceverdensmestrene videre avancement i turneringen, da Island samtidig ikke formåede at hente en sejr i puljens anden kamp mod allerede ottendedelsfinale-parate Kroatien.

Maradonas ageren efter kampen fik stor opmærksomhed - ikke mindst på sociale medier. Det kan du læse mere om her.

BT følger sagen.