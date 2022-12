Lyt til artiklen

Tyske medier hævder at vide, at Tysklands 'stille' hånd-over-munden-protest forud for deres VM-opgør mod Japan ikke var støttet af alle de tyske landsholdsspillere – tværtimod.

Tyskland var i rækken af europæiske nationer – heriblandt Danmark – der havde til hensigt at få deres kaptajner til at bære et One Love-anførerbind, som fremmer lighed og respekt for alle seksualiteter under slutrunden i Qatar.

Protesten var en direkte besked til FIFA-toppen, der ikke kunne misforstås.

Ifølge den tyske tv-station ARD og avisen Bild var det dog kun kaptajnen og målvogter Manuel Neuer, og hans Bayern München-holdkammerat Leon Goretzka, der støttede op om at gennemføre en improviseret protest med de andre 11 startende spillere i kampen mod Japan.

Foto: INA FASSBENDER Vis mere Foto: INA FASSBENDER

Faktisk beretter medierne om, at de resterende spillere skulle have været modstandere af ideen.

En række ideer skulle have være op at vende for at vise deres utilfredshed mod FIFAs beslutning om, at hvis man bar anførerbindet med regnbuestriberne ville man modtage et gult kort.

Hånd-over-munden-protestet modtog angiveligt kun opbakning fra Joshua Kimmich – udogver Neuer og Goretzka – og i sidste ende blev den valgt på trods af, at den ikke var godkendt af hele truppen.

»At nægte os det anførerbind er det samme som at tage vores stemme fra os. Så vi står fast på vores position,« lød det fra forbundet på Twitter efter kampen.

»Vi ville bruge vores anførerbind til at stå op for værdier, som vi har på det tyske landshold: Diversitet og gensidig respekt. Sammen med andre nationer ønskede vi, at vores stemmer blev hørt.«

Nu lader det dog til, at der ikke var meget 'vi' over beslutningen på et mandskab, der heller ikke kunne få fællesskabet og spillet på banen til at gå op i en højere enhed.

Faktisk skuffede verdensmestrene fra 2014 fælt og røg ud allerede i gruppespillet, hvor Japan og Spanien tog biletterne videre i tyskernes gruppe.