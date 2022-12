Lyt til artiklen

Brasilien skal have ny landstræner.

For efter de velkendte sambarytmer fik en brat ende ved slutrunden i Qatar fredag aften, da holdet tabte til Kroatien i kvartfinalen, blev det slået fast, at landstræner Tite havde stået i spidsen for sit land for sidste gang.

Det bekræftede han efter fredagens nedtur i oliestaten.

Og derfor skal den sydamerikanske fodboldgigant på jagt efter en ny træner, som skal forsøge at hente VM-trofæet hjem i 2026.

Tite er færdig som Brasiliens landstræner.

Noget tyder da også på, at jagten allerede er i fuld gang. I hvert fald mener medierne Sport og AS at vide, at det brasilianske fodboldforbund vil tage kontakt til den spanske stjernetræner Pep Guardiola de kommende uger.

Også selv om forbundet er bevidst om, at Guardiola netop har forlænget sin kontrakt med Manchester City.

Ifølge medierne vil det brasilianske forbund nemlig blot høre lidt om spanierens fremtidsplaner og et muligt job som Brasiliens landstræner om nogle år.

Et job, som hovedpersonen selv talt varmt om tidligere i karrieren.

Sport skriver videre, at fodboldforbundets største ønske er at tilknytte Pep Guardiola i sommeren 2025, så han kan stå i spidsen for landsholdet under VM i 2026.

Pep Guardiolas kontrakt med Manchester City løber indtil netop sommeren 2025.

Brasilien måtte fredag rejse hjem fra VM efter et nederlag til Kroatien i straffesparkskonkurrence.