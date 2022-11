Lyt til artiklen

Regnbuefarver og VM i Qatar har været en brandvarm kartoffel indtil videre.

Ikke blot på grund af One Love-anførerbindet, som FIFA har forbudt landsholdene at bære. Nej, også fordi fans og medier i Qatar bliver konfronteret af sikkerhedsvagter, fordi de bærer noget med regnbuefarverne på.

Og nu skriver The Guardian, at flere hændelser mandag har fået FIFA til at reagere og holde hastemøder med myndighederne i Qatar, hvor man minder om, at værterne lovede, der ved VM ville være plads til alle.

»FIFA og qatarerne har tirsdag holdt snakke, hvor FIFA mindede deres værter om deres garantier fra før turneringen, hvor de forsikrede, at alle var velkomne, og at regnbueflag ville være tilladt,« skriver The Guardian.

Foto: CARL RECINE

The Guardian fremhæver blandt andet oplevelser, som det walisiske forbund havde mandag.

Her fik både stabsmedlemmer og walisiske fans konfiskeret bøllehatte i regnbuefarver før walisernes opgør mod USA, mens en amerikansk fan blev konfronteret i metroen, fordi han havde et regnbueflag med sig.

»Det walisiske fodboldforbund var ekstremt skuffet over meldinger om, at medlemmer af vores fangruppe - som også inkluderede ansatte fra forbundet - blev bedt om at fjerne og kassere deres bøllehatte før de kom ind på Ahmad Bin Ali-stadionet,« skriver det walisiske forbund på sin hjemmeside.

Her fremgår det også, at forbundet tirsdag har fortalt FIFA om problemet.

Tirsdag lykkedes det Helle Thorning-Schmidt at komme på stadion til Danmarks kamp iført regnbuens farver på ærmerne. Det kan du læse mere om her.

B.T. forsøger at få en kommentar fra FIFA - blandt andet på, hvorfor det internationale fodboldforbund vil tillade regnbuefarver på stadion, men ikke på VM-anførernes arm.